Неприятные разговоры. Тренер Челси не знает, как дать время всем новичкам
Грэм Поттер предчувствует обиды и разочарования
Наставник «Челси» Грэм Поттер уже предчувствует, что ему предстоят неприятные разговоры с игроками, которые не будут попадать в основной состав или получат мало игрового времени.
Синие за последнее время существенно усилили состав, но всем на поле места не хватит.
«Будут сложные разговоры с игроками. Нужно будет уважительно и честно говорить с футболистами, хотя я понимаю, что некоторые будут разочарованы. Придется принимать сложные решения по составу, искать правильные комбинации».
«Клуб и команда проходят перестройку с новыми владельцами, и сложно ждать спокойной обстановки, учитывая то, сколько подписаний мы сделали».
«В старте выйдут только 11 игроков, так что разочарований и обид не избежать», — уверен Поттер.
Зимой клуб потратил на новичков более 300 миллионов фунтов, в том числе выложив около 200 миллионов за Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.
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