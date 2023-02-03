Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неприятные разговоры. Тренер Челси не знает, как дать время всем новичкам
Англия
03 февраля 2023, 17:11 |
2229
17

Неприятные разговоры. Тренер Челси не знает, как дать время всем новичкам

Грэм Поттер предчувствует обиды и разочарования

03 февраля 2023, 17:11 |
2229
17
Неприятные разговоры. Тренер Челси не знает, как дать время всем новичкам
Sky Sports

Наставник «Челси» Грэм Поттер уже предчувствует, что ему предстоят неприятные разговоры с игроками, которые не будут попадать в основной состав или получат мало игрового времени.

Синие за последнее время существенно усилили состав, но всем на поле места не хватит.

«Будут сложные разговоры с игроками. Нужно будет уважительно и честно говорить с футболистами, хотя я понимаю, что некоторые будут разочарованы. Придется принимать сложные решения по составу, искать правильные комбинации».

«Клуб и команда проходят перестройку с новыми владельцами, и сложно ждать спокойной обстановки, учитывая то, сколько подписаний мы сделали».

«В старте выйдут только 11 игроков, так что разочарований и обид не избежать», — уверен Поттер.

Зимой клуб потратил на новичков более 300 миллионов фунтов, в том числе выложив около 200 миллионов за Михаила Мудрика и Энцо Фернандеса.

По теме:
Записали форвардом. Челси включил Мудрика в заявку на Лигу чемпионов
Пеп ГВАРДИОЛА: «Расходы Челси? Клуб столько не зарабатывает»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Это не мое дело, что делает Челси»
Челси Грэм Поттер Михаил Мудрик
Источник BBC
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Футбол | 03 февраля 2023, 10:46 9
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»

Магомед Мамешев попал в один из самых больших скандалов нового года

Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Футбол | 02 февраля 2023, 20:03 4
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?

Гомес, Байона и Худжамов войдут в тренерский состав Реброва в сборной

Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Олимпийские игры | 02.02.2023, 23:23
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
С новичками в составе. Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы
Футбол | 03.02.2023, 16:19
С новичками в составе. Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы
С новичками в составе. Шахтер подал заявку на плей-офф Лиги Европы
Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист
Футбол | 03.02.2023, 12:41
Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист
Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист
Комментарии 17
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
Я так понимаю с ним не советовались
Ответить
+4
Gargantua
а на фото точно Грэм Поттер?
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
⬆️
 Как всегда.  85+ и аренды в другие клубы Англии.
Ответить
+1
Хутин Пуйло
Мудрик повторить шлях іншої зірки шд - Віті Ковалєнко. Посидить до літа, а потім піде я якусь Астон Віллу
Ответить
+1
Показать Скрыть 7 ответов
AK.228
Що за маячня… Тренер головна особа в клубі і він нікому нічого не повинен пояснювати 
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Владислав Антонов
Бадіашиль, Фернандес, Феліш та Мудрик - в основу, а решта на ротацію. 
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
Вместе с Мудриком. Назван сильнейший старт Челси после зимних трансферов
02.02.2023, 18:30 1
Футбол
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
Названа вероятная дата проведения боя Усик – Фьюри
02.02.2023, 09:41 11
Бокс
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
01.02.2023, 18:26 5
Футбол
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
02.02.2023, 07:33 13
Футбол
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
02.02.2023, 16:59 10
Футбол
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
01.02.2023, 20:56 4
Баскетбол
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
02.02.2023, 22:09 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности