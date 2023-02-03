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  4. Айнтрахт продлил контракт с основным вратарем
Германия
03 февраля 2023, 16:53 |
82
0

Айнтрахт продлил контракт с основным вратарем

Соглашение рассчитано до 2026 года

03 февраля 2023, 16:53 |
82
0
Айнтрахт продлил контракт с основным вратарем
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин Трапп

Голкипер Кевин Трапп подписал новое соглашение с «Айнтрахтом». Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года и включает опцию продления еще на один сезон.

Трапп играет за «Айнтрахт» с 2012 года с перерывом на выступление за ПСЖ в 2015-2018 годах.

В общей сложности 32-летний вратарь провел за клуб из Франкфурта 282 матча. В активе Траппа 6 матчей за сборную Германии.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется тренером «Айнтрахта».

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Айнтрахт Франкфурт Кевин Трапп продление контракта
Источник ФК Айнтрахт
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