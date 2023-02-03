Айнтрахт продлил контракт с основным вратарем

Голкипер Кевин Трапп подписал новое соглашение с «Айнтрахтом». Контракт рассчитан до 30 июня 2026 года и включает опцию продления еще на один сезон.

Трапп играет за «Айнтрахт» с 2012 года с перерывом на выступление за ПСЖ в 2015-2018 годах.

В общей сложности 32-летний вратарь провел за клуб из Франкфурта 282 матча. В активе Траппа 6 матчей за сборную Германии.

Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется тренером «Айнтрахта».