Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Дебют Забарного пока не ждать? Тренер Борнмута рассказал о новичках
Англия
03 февраля 2023, 16:45 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:53
989
1

Дебют Забарного пока не ждать? Тренер Борнмута рассказал о новичках

Гари О'Нил прокомментировал ситуацию с составом

03 февраля 2023, 16:45 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:53
989
1
Дебют Забарного пока не ждать? Тренер Борнмута рассказал о новичках
ФК Борнмут. Илья Забарный

Наставник «Борнмута» Гари О'Нил дал понять, что новичкам команды, включая украинца Илью Забарного, нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке.

«Что касается наших новичков, то никто из них, кроме Даррена Рэндолфа, раньше не играл в АПЛ. Им нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке, к новому чемпионату. Для некоторых это не просто переход в новую команду, а переезд в другую страну».

«Конечно, мы ждем, что они помогут нам здесь и сейчас, но нужно помочь им обжиться в новых условиях», — сказал О'Нил.

Аутсайдер АПЛ в субботу сыграет против «Брайтона».

По теме:
Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Арсенал
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Борнмут Илья Забарный чемпионат Англии по футболу Гари О'Нил
Источник BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Футбол | 03 февраля 2023, 08:15 0
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного

Главные новости за 2 февраля на Sport.ua

Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
Теннис | 03 февраля 2023, 14:51 9
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине
Цуренко обыграла обидчицу Ястремской на пути в полуфинал в Хуахине

Леся добыла победу в двух сетах

Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Футбол | 02.02.2023, 19:06
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Динамо Киев – Униря Деж. Стартовый состав киевлян
Футбол | 03.02.2023, 15:40
Динамо Киев – Униря Деж. Стартовый состав киевлян
Динамо Киев – Униря Деж. Стартовый состав киевлян
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Футбол | 03.02.2023, 10:46
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Экс-игрок Нивы – о пьяной вечеринке: «Я просто приехал помочь пацанам»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
The Zenachi
Цей час настане коли Борнмут буде грати вже в Чемпионшипі?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
02.02.2023, 07:33 13
Футбол
Будут помилованы? Президент ФБУ не исключает возвращения экс-россиянок
Будут помилованы? Президент ФБУ не исключает возвращения экс-россиянок
02.02.2023, 20:34 2
Биатлон
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
03.02.2023, 06:45 1
Футбол
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
02.02.2023, 00:55 4
Теннис
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
02.02.2023, 12:58
Биатлон
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
02.02.2023, 13:28 33
Футбол
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
02.02.2023, 23:23 17
Олимпийские игры
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
03.02.2023, 05:40 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности