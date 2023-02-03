Дебют Забарного пока не ждать? Тренер Борнмута рассказал о новичках
Гари О'Нил прокомментировал ситуацию с составом
Наставник «Борнмута» Гари О'Нил дал понять, что новичкам команды, включая украинца Илью Забарного, нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке.
«Что касается наших новичков, то никто из них, кроме Даррена Рэндолфа, раньше не играл в АПЛ. Им нужно время, чтобы привыкнуть к новой обстановке, к новому чемпионату. Для некоторых это не просто переход в новую команду, а переезд в другую страну».
«Конечно, мы ждем, что они помогут нам здесь и сейчас, но нужно помочь им обжиться в новых условиях», — сказал О'Нил.
Аутсайдер АПЛ в субботу сыграет против «Брайтона».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главные новости за 2 февраля на Sport.ua
Леся добыла победу в двух сетах