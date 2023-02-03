Помощник Моуриньо дисквалифицирован на месяц

Сальваторе Фоти, ассистент главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, столкнулся с довольно суровым наказанием. Он был дисквалифицирован на один месяц.

Наказание Сальваторе Фоти связано с оскорбительными словами и ругательствами в адрес судей и тренера «Кремонезе» в кубковом матче.

Напомним, недавно «Рома» проиграла «Кремонезе» на своем поле со счетом 1:2 на стадии четвертьфинала Кубка Италии. Как следствие, команда Жозе Моуринью вылетела из турнира.

Ближайший матч «Рома» проведет 4 февраля против «Эмполи» в чемпионате Италии.