Помощник Моуриньо дисквалифицирован на месяц
Наказание Сальваторе Фоти связано с оскорбительными словами и ругательствами в адрес судей
Сальваторе Фоти, ассистент главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, столкнулся с довольно суровым наказанием. Он был дисквалифицирован на один месяц.
Наказание Сальваторе Фоти связано с оскорбительными словами и ругательствами в адрес судей и тренера «Кремонезе» в кубковом матче.
Напомним, недавно «Рома» проиграла «Кремонезе» на своем поле со счетом 1:2 на стадии четвертьфинала Кубка Италии. Как следствие, команда Жозе Моуринью вылетела из турнира.
Ближайший матч «Рома» проведет 4 февраля против «Эмполи» в чемпионате Италии.
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