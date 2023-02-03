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Италия
03 февраля 2023, 16:18 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:55
319
0

Помощник Моуриньо дисквалифицирован на месяц

Наказание Сальваторе Фоти связано с оскорбительными словами и ругательствами в адрес судей

03 февраля 2023, 16:18 | Обновлено 03 февраля 2023, 16:55
319
0
Помощник Моуриньо дисквалифицирован на месяц
Getty Images/Global Images Ukraine

Сальваторе Фоти, ассистент главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью, столкнулся с довольно суровым наказанием. Он был дисквалифицирован на один месяц.

Наказание Сальваторе Фоти связано с оскорбительными словами и ругательствами в адрес судей и тренера «Кремонезе» в кубковом матче.

Напомним, недавно «Рома» проиграла «Кремонезе» на своем поле со счетом 1:2 на стадии четвертьфинала Кубка Италии. Как следствие, команда Жозе Моуринью вылетела из турнира.

Ближайший матч «Рома» проведет 4 февраля против «Эмполи» в чемпионате Италии.

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Жозе Моуриньо Рома Рим дисквалификация Сальваторе Фоти
Источник Sport.ua
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