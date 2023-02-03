Франция03 февраля 2023, 14:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:02
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Неймар и Рамос не помогут ПСЖ в матче с Тулузой
Оба вернутся в общую группу парижан в начале следующей недели
03 февраля 2023, 14:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:02
132
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Форвард ПСЖ Неймар и защитник команды Серхио Рамос не смогут принять участие в предстоящем матче против «Тулузы».
Неймар продолжает заниматься по индивидуальной программе, он вернется в общую группу в начале следующей недели, то же самое касается и Рамоса.
Матч 22-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Тулузой» состоится завтра, 4 февраля, начало встречи запланировано на 18:00 по Киеву.
Ранее сообщалось, что Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании.
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