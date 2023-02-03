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Франция
03 февраля 2023, 14:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:02
132
0

Неймар и Рамос не помогут ПСЖ в матче с Тулузой

Оба вернутся в общую группу парижан в начале следующей недели

03 февраля 2023, 14:59 | Обновлено 03 февраля 2023, 15:02
132
0
Неймар и Рамос не помогут ПСЖ в матче с Тулузой
ФК ПСЖ. Неймар

Форвард ПСЖ Неймар и защитник команды Серхио Рамос не смогут принять участие в предстоящем матче против «Тулузы».

Неймар продолжает заниматься по индивидуальной программе, он вернется в общую группу в начале следующей недели, то же самое касается и Рамоса.

Матч 22-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Тулузой» состоится завтра, 4 февраля, начало встречи запланировано на 18:00 по Киеву.

Ранее сообщалось, что Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании.

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ПСЖ Тулуза Серхио Рамос Неймар
Источник ФК ПСЖ
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