Легендарный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании. Об этом сообщают испанские СМИ.

Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассматривает возможность возвращения Рамоса, и проведет встречу с защитником. Также тренер узнает мнение по этому поводу других ветеранов «Фурии рохи».

Рамос не играл за сборную Испании с марта 2021 года. Суммарно на его счету 23 гола в 180 матчах за национальную команду.