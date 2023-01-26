Испания26 января 2023, 13:26 |
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Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании
Он проведет встречу с новым наставником команды
26 января 2023, 13:26 |
177
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Легендарный защитник «ПСЖ» Серхио Рамос может вернуться в сборную Испании. Об этом сообщают испанские СМИ.
Новый главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассматривает возможность возвращения Рамоса, и проведет встречу с защитником. Также тренер узнает мнение по этому поводу других ветеранов «Фурии рохи».
Рамос не играл за сборную Испании с марта 2021 года. Суммарно на его счету 23 гола в 180 матчах за национальную команду.
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