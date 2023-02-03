Соболева не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире ITF в Турции

Украинская теннисистка Анастасия Соболева досрочно завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Турции.

В матче 1/4 финала против Сион Мендез из Австралии украинка снялась во второй партии.

Анталия. 1/4 финала

Анастасия Соболева (Украина) – Сион Мендез (Австралии) – 2:6, 1:4 (отказ)

Отметим, что до этого матча Соболева выиграла два 15-тысячника ITF подряд, ее победная серия составляла 12 поединков подряд.