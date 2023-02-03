ITF03 февраля 2023, 13:45 |
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Соболева не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире ITF в Турции
Анастасия снялась во втором сете
03 февраля 2023, 13:45 |
354
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева досрочно завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Турции.
В матче 1/4 финала против Сион Мендез из Австралии украинка снялась во второй партии.
Анталия. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Сион Мендез (Австралии) – 2:6, 1:4 (отказ)
Отметим, что до этого матча Соболева выиграла два 15-тысячника ITF подряд, ее победная серия составляла 12 поединков подряд.
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