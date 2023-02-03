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  4. Соболева не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире ITF в Турции
ITF
03 февраля 2023, 13:45 |
354
0

Соболева не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире ITF в Турции

Анастасия снялась во втором сете

03 февраля 2023, 13:45 |
354
0
Соболева не смогла доиграть матч 1/4 финала на турнире ITF в Турции
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева досрочно завершила борьбу на 25-тысячнике ITF в Турции.

В матче 1/4 финала против Сион Мендез из Австралии украинка снялась во второй партии.

Анталия. 1/4 финала
Анастасия Соболева (Украина) – Сион Мендез (Австралии) – 2:6, 1:4 (отказ)

Отметим, что до этого матча Соболева выиграла два 15-тысячника ITF подряд, ее победная серия составляла 12 поединков подряд.

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ITF Анталья Анастасия Соболева Сион Мендез
Источник Sport.ua
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