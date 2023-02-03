Габриэл МАРТИНЕЛЛИ: «Хочу заставить болельщиков Арсенала гордиться мной»

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

«Я чувствую себя потрясающе, я действительно счастлив получить новый контракт. Я хочу сделать все возможное для команды и для болельщиков, отдать им должное и заставить их гордиться мной», - сказал Мартинелли.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.