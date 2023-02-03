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  4. Габриэл МАРТИНЕЛЛИ: «Хочу заставить болельщиков Арсенала гордиться мной»
Англия
03 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:37
142
1

Габриэл МАРТИНЕЛЛИ: «Хочу заставить болельщиков Арсенала гордиться мной»

21-летний бразилец – о продлении контракта с «канонирами»

03 февраля 2023, 13:24 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:37
142
1
Габриэл МАРТИНЕЛЛИ: «Хочу заставить болельщиков Арсенала гордиться мной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли прокомментировал продление контракта с лондонским клубом.

«Я чувствую себя потрясающе, я действительно счастлив получить новый контракт. Я хочу сделать все возможное для команды и для болельщиков, отдать им должное и заставить их гордиться мной», - сказал Мартинелли.

В нынешнем сезоне Габриэл поучаствовал в 19 матчах Премьер-лиги, в которых забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи.

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ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с Мартинелли
Арсенал Лондон продление контракта Габриэл Мартинелли
Источник ФК Арсенал Лондон
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ALM
Поменьше кажи, що хочеш до барсуків, тоді тобою будуть пишатися вболівальники Арсеналу.
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