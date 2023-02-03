WTA03 февраля 2023, 13:26 |
57
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Киченок не смогла пробиться в парный финал турнира во Франции
Надежда с Макото Ниномией из Японии проиграла в полуфинале
03 февраля 2023, 13:26 |
57
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Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного турнира серии WTA 250 во Франции.
В полуфинале украинка в дуэте с Макото Ниномией из Японии проиграла сербке Ольге Данилович и россиянке Александре Пановой.
Лион. 1/2 финала парного разряда
Надежда Киченок / Макото Ниномия – Ольга Данилович / Александра Панова – 3:6, 2:6
Отметим, что Киченок и Ниномия были посеяны под вторым номером.
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