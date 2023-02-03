Киченок не смогла пробиться в парный финал турнира во Франции

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла выйти в финал парного турнира серии WTA 250 во Франции.

В полуфинале украинка в дуэте с Макото Ниномией из Японии проиграла сербке Ольге Данилович и россиянке Александре Пановой.

Лион. 1/2 финала парного разряда

Надежда Киченок / Макото Ниномия – Ольга Данилович / Александра Панова – 3:6, 2:6

Отметим, что Киченок и Ниномия были посеяны под вторым номером.