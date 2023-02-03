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ITF
03 февраля 2023, 13:15 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:34
123
0

Вячеслав Белинский – Бенджамин Хассан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча Кубка Дэвиса

03 февраля 2023, 13:15 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:34
123
0
Вячеслав Белинский – Бенджамин Хассан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ

3 февраля начнется матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.

Вторыми на корт выйдут Вячеслав Белинский (№622 ATP) и Бенджамин Хассан (№324 ATP). Встреча начнется в 13:50 по Киеву.

Ранее теннисисты между собой не встречались.

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📺 Видеотрансляция

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смотреть онлайн Кубок Дэвиса-2023 Вячеслав Белинский Бенджамин Хассан
Источник Sport.ua
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