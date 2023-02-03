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Англия
03 февраля 2023, 12:41 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:02
2127
0

Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист

Украинец приехал в английский клуб сразу на высокую зарплату

03 февраля 2023, 12:41 | Обновлено 03 февраля 2023, 13:02
2127
0
Больше Забарного в Борнмуте будет получать лишь один футболист
ФК Борнмут. Илья Забарный

Защитник сборной Украины Илья Забарный в «Борнмуте» вошел в число самых высокооплачиваемых игроков «Борнмута».

По разным данным, украинец будет получать в английском клуба или 47, или 67 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Больше, а именно 100 тысяч фунтов в неделю, в «Борнмуте» получает только бразильский голкипер Нету. 47 тысяч фунтов в неделю зарабатывает форвард Доминик Соланке, зарплату в 44-45 тысяч фунтов имеют еще четыре игрока.

По теме:
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Источник: Тоттенхэм всерьез интересовался возможностью подписания Забарного
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зарплаты Борнмут Илья Забарный Доминик Соланке
Источник Salary Sport
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