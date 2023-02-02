Стала известна зарплата Забарного в Борнмуте

Стала известна зарплата защитника сборной Украины Ильи Забарного в «Борнмуте». По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», 20-летний футболист будет зарабатывать 67 тысяч фунтов стерлингов в неделю, или 3,49 миллиона фунтов в год.

Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в последний день январского трансферного окна.

По информации СМИ, сумма трансфера защитника составила 27 миллионов евро плюс возможные бонусы и процент от следующей продажи игрока.