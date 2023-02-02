Англия02 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 15:22
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Стала известна зарплата Забарного в Борнмуте
Украинский защитник будет зарабатывать солидные деньги
02 февраля 2023, 15:20 | Обновлено 02 февраля 2023, 15:22
3180
0
Стала известна зарплата защитника сборной Украины Ильи Забарного в «Борнмуте». По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», 20-летний футболист будет зарабатывать 67 тысяч фунтов стерлингов в неделю, или 3,49 миллиона фунтов в год.
Напомним, Забарный перешел в «Борнмут» из «Динамо» Киев в последний день январского трансферного окна.
По информации СМИ, сумма трансфера защитника составила 27 миллионов евро плюс возможные бонусы и процент от следующей продажи игрока.
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