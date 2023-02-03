Ник Кирьос признал свою вину в нападении на бывшую девушку

Лидер австралийского тенниса Ник Кирьос в ходе слушаний признал свою вину в нападении на бывшую девушку Кьяру Пассари.

При этом судья сняла обвинения, посчитав, что серьезность дела была «незначительной» и что нет риска рецидива. По словам судьи, публичность судебного разбирательства, время, прошедшее с момента инцидента, и тот факт, что это был разовый инцидент, означают, что дело не требует осуждения. Не стоит забывать, что Кирьосу грозило до 2 лет тюремного заключения.

Отметим, что 10 января 2021 года австралиец толкнул свою бывшую девушку Кьяру Пассари, когда она стояла у двери такси, мешая ему уехать. Пассари сообщила о боли в плече и о царапине на колене, но сделала это через 10 месяцев, так как изначально они помирились после этого инцидента и еще какое-то время встречались.

Нынешняя подруга Кириоса Костин Хатци, предоставила суду характеристику, в которой указала, что у нее никогда не было опасений по поводу насилия в их отношениях.

Недавно теннисист перенес операцию на колене, из-за которой пропустил Открытый чемпионат Австралии.