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  4. ФОТО. Финалист Уимблдона перенес операцию на колене
Australian Open
23 января 2023, 08:12 |
161
0

ФОТО. Финалист Уимблдона перенес операцию на колене

Ник Кирьос планирует вернуться на Мастерсе в Индиан-Уэллс

23 января 2023, 08:12 |
161
0
ФОТО. Финалист Уимблдона перенес операцию на колене
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Лидер австралийского тенниса Ник Кирьос сообщил, что перенес операцию. В колене спортсмена образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.

«Операция состоялась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучше форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые спрашивают, как я себя чувствую, и посылают флюиды. Люблю вас», – написал Кирьос в социальных сетях.

Отметим, что из-за проблем с коленом Ник не смог выступить на Australian Open.

По словам теннисиста, он надеется вернуться в игру на Мастерсе в Индиан-Уэллс.

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Ник Кирьос операция на колене
Источник Instagram
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