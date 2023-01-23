ФОТО. Финалист Уимблдона перенес операцию на колене

Лидер австралийского тенниса Ник Кирьос сообщил, что перенес операцию. В колене спортсмена образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.

«Операция состоялась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучше форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые спрашивают, как я себя чувствую, и посылают флюиды. Люблю вас», – написал Кирьос в социальных сетях.

Отметим, что из-за проблем с коленом Ник не смог выступить на Australian Open.

По словам теннисиста, он надеется вернуться в игру на Мастерсе в Индиан-Уэллс.