ФОТО. Финалист Уимблдона перенес операцию на колене
Ник Кирьос планирует вернуться на Мастерсе в Индиан-Уэллс
Лидер австралийского тенниса Ник Кирьос сообщил, что перенес операцию. В колене спортсмена образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска.
«Операция состоялась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вернуться к своей лучше форме. Спасибо настоящим болельщикам, которые спрашивают, как я себя чувствую, и посылают флюиды. Люблю вас», – написал Кирьос в социальных сетях.
Отметим, что из-за проблем с коленом Ник не смог выступить на Australian Open.
По словам теннисиста, он надеется вернуться в игру на Мастерсе в Индиан-Уэллс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сепаратисты раскидываются гневными обвинениями
Наставник «Арсенала» – о победе над «Манчестер Юнайтед»