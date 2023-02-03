Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции и экс-игрок «Арсенала» Эмманюэль Пети поделился мыслями о трансфере Михаила Мудрика в «Челси».

«Мне понравилось, как Мудрик сыграл против «Ливерпуля» в своем дебютном матче. Я думаю, что он привнес что-то новое в игру «Челси». Он показал, что очень быстро обращается с мячом. Он показал, что не испугался, сразу взял на себя ответственность. Он хотел оказать давление на защитников.

Это все еще большая авантюра на будущее. Сначала он хотел перейти в «Арсенал», но оказался в «Челси», поэтому мой вопрос: «Он рад этому?» Я не уверен.

Но определенно он добавит качества «Челси». Я надеюсь, что он добьется успеха в новой команде», – сказал Пети.