Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»
Известный в прошлом футболист – о трансфере украинца
Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции и экс-игрок «Арсенала» Эмманюэль Пети поделился мыслями о трансфере Михаила Мудрика в «Челси».
«Мне понравилось, как Мудрик сыграл против «Ливерпуля» в своем дебютном матче. Я думаю, что он привнес что-то новое в игру «Челси». Он показал, что очень быстро обращается с мячом. Он показал, что не испугался, сразу взял на себя ответственность. Он хотел оказать давление на защитников.
Это все еще большая авантюра на будущее. Сначала он хотел перейти в «Арсенал», но оказался в «Челси», поэтому мой вопрос: «Он рад этому?» Я не уверен.
Но определенно он добавит качества «Челси». Я надеюсь, что он добьется успеха в новой команде», – сказал Пети.
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