Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»
Англия
03 февраля 2023, 11:32 |
2011
1

Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»

Известный в прошлом футболист – о трансфере украинца

03 февраля 2023, 11:32 |
2011
1
Эмманюэль ПЕТИ: «Не уверен, что Мудрик рад тому, что перешел в Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмманюэль Пети

Чемпион мира 1998 года в составе сборной Франции и экс-игрок «Арсенала» Эмманюэль Пети поделился мыслями о трансфере Михаила Мудрика в «Челси».

«Мне понравилось, как Мудрик сыграл против «Ливерпуля» в своем дебютном матче. Я думаю, что он привнес что-то новое в игру «Челси». Он показал, что очень быстро обращается с мячом. Он показал, что не испугался, сразу взял на себя ответственность. Он хотел оказать давление на защитников.

Это все еще большая авантюра на будущее. Сначала он хотел перейти в «Арсенал», но оказался в «Челси», поэтому мой вопрос: «Он рад этому?» Я не уверен.

Но определенно он добавит качества «Челси». Я надеюсь, что он добьется успеха в новой команде», – сказал Пети.

По теме:
Более 200 миллионов евро прибыли. Как Бенфика вписала свое имя в историю?
Палкин был шокирован. Как Челси перехватил Мудрика у Арсенала
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Фулхэм
Эмманюэль Пети Михаил Мудрик Челси
Источник Metro
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Олимпийские игры | 02 февраля 2023, 23:23 14
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»
Томас БАХ: «Бойкот от Украины станет нарушением Олимпийской хартии»

Президент МОК направил в НОК Украины ответ на заявление Вадима Гутцайта

Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Футбол | 02 февраля 2023, 19:06 19
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн

Украинцы ведут переговоры с клубом из ОАЭ о расторжении соглашения

Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Футбол | 03.02.2023, 05:40
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
Идеальный просмотр Де Дзерби. Итальянец может заменить Клоппа в Ливерпуле
ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
Футбол | 03.02.2023, 05:23
ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
ФОТО. Первая тренировка Забарного в английском Борнмуте
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Футбол | 03.02.2023, 08:15
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Ярмоленко уедет из ОАЭ, штаб сборной Реброва, первая тренировка Забарного
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex906
Можно подумать что Мудрика кто-то спрашивал ты счастлив или нет .Сунули бумагу подписать хозяева и только тогда он прочитал название клуба 
Ответить
+6
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
02.02.2023, 11:42 4
Футбол
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
ГОРДОН: «Поворознюк будет сидеть. Эта свинья еще так хрюкает интересно»
01.02.2023, 09:30 13
Футбол
Иван КРУЛЬКО: «Только Президент может лишать украинского гражданства»
Иван КРУЛЬКО: «Только Президент может лишать украинского гражданства»
02.02.2023, 03:03 8
Биатлон
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
Испанцы и украинцы. Каким будет тренерский штаб Реброва в сборной Украины?
02.02.2023, 20:03 4
Футбол
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
02.02.2023, 22:09 3
Футбол
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
01.02.2023, 22:50 3
Футбол
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности