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Кубок Дэвиса
03 февраля 2023, 12:00 |
318
0

Владислав Орлов – Хади Хабиб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите трансляцию матча Кубка Дэвиса

03 февраля 2023, 12:00 |
318
0
Владислав Орлов – Хади Хабиб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Владислав Орлов и Хади Хабиб

3 февраля начнется матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.

Первым на корт выйдут Владислав Орлов (№385 ATP) и Хади Хабиб (№451 ATP). Встреча начнется в 12:00 по Киеву.

Ранее теннисисты между собой не встречались.

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Источник Sport.ua
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