Кубок Дэвиса03 февраля 2023, 12:00 |
318
0
Владислав Орлов – Хади Хабиб. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите трансляцию матча Кубка Дэвиса
03 февраля 2023, 12:00 |
318
0
3 февраля начнется матчевое противостояние плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Ливана.
Первым на корт выйдут Владислав Орлов (№385 ATP) и Хади Хабиб (№451 ATP). Встреча начнется в 12:00 по Киеву.
Ранее теннисисты между собой не встречались.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 февраля 2023, 16:59 10
«Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу
Футбол | 02 февраля 2023, 20:03 4
Гомес, Байона и Худжамов войдут в тренерский состав Реброва в сборной
Олимпийские игры | 02.02.2023, 23:23
Теннис | 02.02.2023, 00:55
Футбол | 03.02.2023, 10:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.02.2023, 20:56 4
01.02.2023, 19:15 7
02.02.2023, 18:30 1
02.02.2023, 02:00
02.02.2023, 07:33 13
02.02.2023, 11:42 4
02.02.2023, 22:09 3