Хитро. Как Павар, Шкриньяр и Интер замешаны в планах Баварии против ПСЖ?
Мюнхенцы не отпустили Павара в «Интер»
Французский правый защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар стал жертвой немецкого клуба.
«Бавария» не отпустила игрока в миланский «Интер». Дело в том, что если бы Павар перешел в «Интер», то тогда бы итальянский клуб покинул Милан Шкриньяр и перешел бы в «ПСЖ», поскольку между миланской командой и парижанами уже была устная договоренность.
Однако из-за того, что «Интер» не нашел замену Шкриньяру, словацкий защитник не перешел во французский гранд. Таким образом «Бавария» косвенно не усилила «ПСЖ» перед их матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Интересно, что Павар является правым защитником, а Шкриньяр – центральным. Тем не менее, Павар иногда появлялся в составе «Баварии» на позиции правого центрбэка, где и играет Шкриньяр.
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