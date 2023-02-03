Хитро. Как Павар, Шкриньяр и Интер замешаны в планах Баварии против ПСЖ?

Французский правый защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар стал жертвой немецкого клуба.

«Бавария» не отпустила игрока в миланский «Интер». Дело в том, что если бы Павар перешел в «Интер», то тогда бы итальянский клуб покинул Милан Шкриньяр и перешел бы в «ПСЖ», поскольку между миланской командой и парижанами уже была устная договоренность.

Однако из-за того, что «Интер» не нашел замену Шкриньяру, словацкий защитник не перешел во французский гранд. Таким образом «Бавария» косвенно не усилила «ПСЖ» перед их матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Интересно, что Павар является правым защитником, а Шкриньяр – центральным. Тем не менее, Павар иногда появлялся в составе «Баварии» на позиции правого центрбэка, где и играет Шкриньяр.