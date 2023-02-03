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  4. Хитро. Как Павар, Шкриньяр и Интер замешаны в планах Баварии против ПСЖ?
Лига чемпионов
03 февраля 2023, 10:20 |
456
1

Хитро. Как Павар, Шкриньяр и Интер замешаны в планах Баварии против ПСЖ?

Мюнхенцы не отпустили Павара в «Интер»

03 февраля 2023, 10:20 |
456
1
Хитро. Как Павар, Шкриньяр и Интер замешаны в планах Баварии против ПСЖ?
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Французский правый защитник мюнхенской «Баварии» Бенжамен Павар стал жертвой немецкого клуба.

«Бавария» не отпустила игрока в миланский «Интер». Дело в том, что если бы Павар перешел в «Интер», то тогда бы итальянский клуб покинул Милан Шкриньяр и перешел бы в «ПСЖ», поскольку между миланской командой и парижанами уже была устная договоренность.

Однако из-за того, что «Интер» не нашел замену Шкриньяру, словацкий защитник не перешел во французский гранд. Таким образом «Бавария» косвенно не усилила «ПСЖ» перед их матчем в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Интересно, что Павар является правым защитником, а Шкриньяр – центральным. Тем не менее, Павар иногда появлялся в составе «Баварии» на позиции правого центрбэка, где и играет Шкриньяр.

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Бенжамен Павар Милан Шкриньяр Интер Милан Бавария ПСЖ ПСЖ - Бавария Бавария - ПСЖ
Источник Relevo
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luceorius
 Шанси ПСЖ без Шкріньяра вищі, ніж у Баварії з Паваром.
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