В январе или в июле? Шкриньяр точно перейдет в ПСЖ
Контракт со словацким защитником уже согласован
«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. Об этом сообщают ведущие итальянские СМИ, включая инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуку Ди Марцио.
Шкриньяр точно перейдет в «ПСЖ», вопрос лишь когда: летом в статусе свободного агента, или уже в январе. Чемпионы Франции пытаются организовать трансфер игрока уже сейчас.
«ПСЖ» готовит «Интеру» предложение в размере 10 миллионов евро. Итальянский клуб хочет получить в два раза больше.
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