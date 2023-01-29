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  4. В январе или в июле? Шкриньяр точно перейдет в ПСЖ
Франция
29 января 2023, 09:35 |
179
0

В январе или в июле? Шкриньяр точно перейдет в ПСЖ

Контракт со словацким защитником уже согласован

29 января 2023, 09:35 |
179
0
В январе или в июле? Шкриньяр точно перейдет в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. Об этом сообщают ведущие итальянские СМИ, включая инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуку Ди Марцио.

Шкриньяр точно перейдет в «ПСЖ», вопрос лишь когда: летом в статусе свободного агента, или уже в январе. Чемпионы Франции пытаются организовать трансфер игрока уже сейчас.

«ПСЖ» готовит «Интеру» предложение в размере 10 миллионов евро. Итальянский клуб хочет получить в два раза больше.

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Милан Шкриньяр ПСЖ Интер Милан трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
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