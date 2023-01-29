В январе или в июле? Шкриньяр точно перейдет в ПСЖ

«ПСЖ» согласовал условия личного контракта с защитником «Интера» Миланом Шкриньяром. Об этом сообщают ведущие итальянские СМИ, включая инсайдеров Фабрицио Романо и Джанлуку Ди Марцио.

Шкриньяр точно перейдет в «ПСЖ», вопрос лишь когда: летом в статусе свободного агента, или уже в январе. Чемпионы Франции пытаются организовать трансфер игрока уже сейчас.

«ПСЖ» готовит «Интеру» предложение в размере 10 миллионов евро. Итальянский клуб хочет получить в два раза больше.