ПСЖ готовит предложение Интеру по Шкриньяру
Защитник может сменить клуб уже в январе
«ПСЖ» готовит предложение «Интеру» по поводу защитника Милана Шкриньяра. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.
Такая низкая цена связана с тем, что контракт Шкриньяра с «Интером» истекает в конце текущего сезона. 27-летний словак подписывать новое соглашение отказался.
«ПСЖ» планировал подписал Шкриньяра в качестве свободного агента летом. Но чемпионы Франции решили активизироваться и сыграть на опережение, поскольку в борьбу за игрока включился неназванный клуб АПЛ.
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