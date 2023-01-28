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  4. ПСЖ готовит предложение Интеру по Шкриньяру
Франция
28 января 2023, 13:44 |
163
0

ПСЖ готовит предложение Интеру по Шкриньяру

Защитник может сменить клуб уже в январе

28 января 2023, 13:44 |
163
0
ПСЖ готовит предложение Интеру по Шкриньяру
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

«ПСЖ» готовит предложение «Интеру» по поводу защитника Милана Шкриньяра. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Такая низкая цена связана с тем, что контракт Шкриньяра с «Интером» истекает в конце текущего сезона. 27-летний словак подписывать новое соглашение отказался.

«ПСЖ» планировал подписал Шкриньяра в качестве свободного агента летом. Но чемпионы Франции решили активизироваться и сыграть на опережение, поскольку в борьбу за игрока включился неназванный клуб АПЛ.

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ПСЖ Интер Милан Милан Шкриньяр трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Источник Sky Germany
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