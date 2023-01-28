ПСЖ готовит предложение Интеру по Шкриньяру

«ПСЖ» готовит предложение «Интеру» по поводу защитника Милана Шкриньяра. Сумма трансфера может составить 15 миллионов евро.

Такая низкая цена связана с тем, что контракт Шкриньяра с «Интером» истекает в конце текущего сезона. 27-летний словак подписывать новое соглашение отказался.

«ПСЖ» планировал подписал Шкриньяра в качестве свободного агента летом. Но чемпионы Франции решили активизироваться и сыграть на опережение, поскольку в борьбу за игрока включился неназванный клуб АПЛ.