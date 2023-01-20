Шкриньяр отклонил предложение Интера по новому контракту

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр отклонил предложение клуба по новому контракту. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Контракт Шкриньяра с «Интером» истекает в конце сезона. Миланский клуб предложил зарплату в размере 6,5 миллиона евро в год, игрок хочет 8 миллионов. Несмотря на отказ, предложение «Интера» остается на руках у 27-летнего словака, и существует вероятность того, что позже он его таки примет.

Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года. Интерес к защитнику проявляет «ПСЖ».