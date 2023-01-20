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  4. Шкриньяр отклонил предложение Интера по новому контракту
Италия
20 января 2023, 14:42 |
123
0

Шкриньяр отклонил предложение Интера по новому контракту

Защитник может покинуть клуб в конце сезона

20 января 2023, 14:42 |
123
0
Шкриньяр отклонил предложение Интера по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Защитник «Интера» Милан Шкриньяр отклонил предложение клуба по новому контракту. Об этом сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Контракт Шкриньяра с «Интером» истекает в конце сезона. Миланский клуб предложил зарплату в размере 6,5 миллиона евро в год, игрок хочет 8 миллионов. Несмотря на отказ, предложение «Интера» остается на руках у 27-летнего словака, и существует вероятность того, что позже он его таки примет.

Шкриньяр выступает за «Интер» с лета 2017 года. Интерес к защитнику проявляет «ПСЖ».

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Милан Шкриньяр Интер Милан Джанлука Ди Марцио
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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