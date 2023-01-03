Италия03 января 2023, 07:19 |
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Интер предложил Шкриньяру новый контракт
«Нерадзурри» предложили защитнику соглашение на 6 миллионов евро в год
03 января 2023, 07:19 |
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Словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продлить соглашение с клубом.
Отмечается, что нерадзурри предложили футболисту соглашение на 6 миллионов евро в год и премиальные. В настоящий момент «Интер» ждет ответа от игрока.
Действующее соглашение Шкриньяра с миланским клубом рассчитано до лета 2023 года.
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