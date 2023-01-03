Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер предложил Шкриньяру новый контракт
Италия
03 января 2023, 07:19 |
59
0

Интер предложил Шкриньяру новый контракт

«Нерадзурри» предложили защитнику соглашение на 6 миллионов евро в год

03 января 2023, 07:19 |
59
0
Интер предложил Шкриньяру новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продлить соглашение с клубом.

Отмечается, что нерадзурри предложили футболисту соглашение на 6 миллионов евро в год и премиальные. В настоящий момент «Интер» ждет ответа от игрока.

Действующее соглашение Шкриньяра с миланским клубом рассчитано до лета 2023 года.

По теме:
Реал близок к продлению контракта с Модричем
Лаутаро МАРТИНЕС: «Готов стать лидером раздевалки в Интере»
8 топ-игроков, которые могут сменить клуб в январе
Интер Милан Милан Шкриньяр продление контракта
Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евгений БОХАШВИЛИ: «Я всегда был за Украину, всегда!»
Футбол | 02 января 2023, 22:12 4
Евгений БОХАШВИЛИ: «Я всегда был за Украину, всегда!»
Евгений БОХАШВИЛИ: «Я всегда был за Украину, всегда!»

Украинский полузащитник – о своем скандальном интервью

А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
Футбол | 02 января 2023, 19:10 5
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном
А как же сборная? Ребров вернулся к работе с Аль-Айном

Украинский тренер продолжает работу с клубом

Брентфорд – Ливерпуль – 3:1. У Клоппа дела идут плохо. Видео голов и обзор
Футбол | 03.01.2023, 02:41
Брентфорд – Ливерпуль – 3:1. У Клоппа дела идут плохо. Видео голов и обзор
Брентфорд – Ливерпуль – 3:1. У Клоппа дела идут плохо. Видео голов и обзор
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
Война | 02.01.2023, 08:05
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
400 убитых, 300 получили ранения. ВСУ отработали по базе оккупантов
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Другие виды | 02.01.2023, 06:30
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
02.01.2023, 07:45
Хоккей
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
Начальник штаба «Азова»: «Ломаченко – будущий «Медведчук»
01.01.2023, 23:01 21
Война
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
Обладатель ЗМ отказал Аль-Насру. Экс-партнер Роналду останется в Испании
01.01.2023, 21:15
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
01.01.2023, 12:59 27
Теннис
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
Связки Роналду + Абубакар не будет? Камерунец несчастлив в Аль-Насре
01.01.2023, 18:40
Футбол
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
Изнеженные и униженные. ЧМ-2022 подвел черту под золотым поколением Бельгии
02.01.2023, 11:50 12
Футбол
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
Герой Азовстали. Из плена освобожден брат экс-игрока сборной Украины
01.01.2023, 19:29 1
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности