Интер предложил Шкриньяру новый контракт

Словацкий защитник «Интера» Милан Шкриньяр может продлить соглашение с клубом.

Отмечается, что нерадзурри предложили футболисту соглашение на 6 миллионов евро в год и премиальные. В настоящий момент «Интер» ждет ответа от игрока.

Действующее соглашение Шкриньяра с миланским клубом рассчитано до лета 2023 года.