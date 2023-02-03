Украина. Премьер лига03 февраля 2023, 08:32 |
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Обновлено расписание матчей Металлиста 1925 в Турции. Добавлено 3 поединка
Харьковская команда сыграет еще 6 матчей
03 февраля 2023, 08:32 |
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Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» официально заявил об обновлении расписания спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Сообщается, что к ранее анонсированным товарищеским матчам харьковчан на турецком сборе добавились еще три поединка.
Сейчас расписание матчей «Металлиста 1925» выглядит так:
- 3 февраля. Металлист 1925 – Гостивар (Северная Македония)
- 4 февраля. Металлист 1925 – Норшелланн (Дания)
- 7 февраля. Металлист 1925 – Ордабасы (Казахстан)
- 8 февраля. Металлист 1925 – Колхети-1913 (Грузия)
- 11 февраля. Соперник еще уточняется
- 12 февраля. Металлист 1925 – Лишень (Чехия)
- 14 февраля. Металлист 1925 – АГМК (Узбекистан)
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