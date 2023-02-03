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Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 08:32 |
103
0

Обновлено расписание матчей Металлиста 1925 в Турции. Добавлено 3 поединка

Харьковская команда сыграет еще 6 матчей

03 февраля 2023, 08:32 |
103
0
Обновлено расписание матчей Металлиста 1925 в Турции. Добавлено 3 поединка
ФК Металлист 1925

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» официально заявил об обновлении расписания спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Сообщается, что к ранее анонсированным товарищеским матчам харьковчан на турецком сборе добавились еще три поединка.

Сейчас расписание матчей «Металлиста 1925» выглядит так:

  • 3 февраля. Металлист 1925 – Гостивар (Северная Македония)
  • 4 февраля. Металлист 1925 – Норшелланн (Дания)
  • 7 февраля. Металлист 1925 – Ордабасы (Казахстан)
  • 8 февраля. Металлист 1925 – Колхети-1913 (Грузия)
  • 11 февраля. Соперник еще уточняется
  • 12 февраля. Металлист 1925 – Лишень (Чехия)
  • 14 февраля. Металлист 1925 – АГМК (Узбекистан)
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Источник Sport.ua
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