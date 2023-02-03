Обновлено расписание матчей Металлиста 1925 в Турции. Добавлено 3 поединка

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» официально заявил об обновлении расписания спаррингов на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Сообщается, что к ранее анонсированным товарищеским матчам харьковчан на турецком сборе добавились еще три поединка.

Сейчас расписание матчей «Металлиста 1925» выглядит так: