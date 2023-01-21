Металлист 1925 проведет товарищеские матчи в Турции. Названы соперники

Клуб УПЛ «Металлист 1925» на автобусе отправился в Варшаву, откуда вылетит в Турцию на вторую часть зимних сборов. Там подопечные Эдмара и Олега Голодюка сыграют предварительно 9 контрольных поединков.

Сейчас уже известно о пяти соперниках Металлиста 1925 года на турецком сборе. Первый поединок в 2023 году команда сыграет против представителя сербской Суперлиги – Раднички из города Ниш. Игра состоится 27 января.

Также известны имена еще четырех соперников Металлиста 1925. 30 января будет игра против болгарского Хебиря, 3 февраля соперником харьковчан станет клуб из Северной Македонии – Гостивар. 7 февраля команда сыграет с грузинским Колхетти-1913, а на 14 февраля запланирован матч против представителя Узбекистана – АГМК.

Это не окончательный список соперников на сборах, согласовывается еще несколько контрольных матчей. Об именах соперников и дате проведения спаррингов будет сообщено дополнительно. Информация о проведении трансляций матчей будет появляться непосредственно в преддверии поединков.