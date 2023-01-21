Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист 1925 проведет товарищеские матчи в Турции. Названы соперники
Украина. Премьер лига
21 января 2023, 04:00 | Обновлено 21 января 2023, 04:15
18
0

Металлист 1925 проведет товарищеские матчи в Турции. Названы соперники

Первый контрольный матч запланирован на 27 января, против клуба Раднички Ниш

21 января 2023, 04:00 | Обновлено 21 января 2023, 04:15
18
0
Металлист 1925 проведет товарищеские матчи в Турции. Названы соперники
ФК Металлист 1925

Клуб УПЛ «Металлист 1925» на автобусе отправился в Варшаву, откуда вылетит в Турцию на вторую часть зимних сборов. Там подопечные Эдмара и Олега Голодюка сыграют предварительно 9 контрольных поединков.

Сейчас уже известно о пяти соперниках Металлиста 1925 года на турецком сборе. Первый поединок в 2023 году команда сыграет против представителя сербской Суперлиги – Раднички из города Ниш. Игра состоится 27 января.

Также известны имена еще четырех соперников Металлиста 1925. 30 января будет игра против болгарского Хебиря, 3 февраля соперником харьковчан станет клуб из Северной Македонии – Гостивар. 7 февраля команда сыграет с грузинским Колхетти-1913, а на 14 февраля запланирован матч против представителя Узбекистана – АГМК.

Это не окончательный список соперников на сборах, согласовывается еще несколько контрольных матчей. Об именах соперников и дате проведения спаррингов будет сообщено дополнительно. Информация о проведении трансляций матчей будет появляться непосредственно в преддверии поединков.

По теме:
Металлист 1925 отправился в Турции. Назван состав команды на сборы
Шахтер – Аустрия – 1:2. Видео голов и обзор матча
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Шахтер должен учиться жить без Мудрика»
Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Раднички Ниш Хебир Гостивар Колхети АГМК
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
Футбол | 20 января 2023, 10:09 8
Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала
Срна заявил о смертельных угрозах со стороны фанатов Арсенала

Топ-менеджер «Шахтера» сделал признание

Рестарт Бундеслиги. РБ Лейпциг и Бавария обменялись голами и сыграли вничью
Футбол | 20 января 2023, 23:35 1
Рестарт Бундеслиги. РБ Лейпциг и Бавария обменялись голами и сыграли вничью
Рестарт Бундеслиги. РБ Лейпциг и Бавария обменялись голами и сыграли вничью

«Бавария» лидирует в чемпионате, «РБ Лейпциг» идет на 3-й позиции

ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
Футбол | 20.01.2023, 18:49
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
ВИДЕО. Тренер Челси оценил кондиции Мудрика перед матчем с Ливерпулем
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Биатлон | 20.01.2023, 09:25
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
Антхольц-2023. Где и когда смотреть гонки шестого этапа Кубка мира
«Упссс, ошибка 404». Динамо убрало русскоязычную версию официального сайта
Футбол | 20.01.2023, 20:50
«Упссс, ошибка 404». Динамо убрало русскоязычную версию официального сайта
«Упссс, ошибка 404». Динамо убрало русскоязычную версию официального сайта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложений нет. Бой Усик – Фьюри сдвигается по дате
Предложений нет. Бой Усик – Фьюри сдвигается по дате
19.01.2023, 10:11
Бокс
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
«Футболист другого уровня». Жирона очень довольна подписанием Цыганкова
19.01.2023, 09:52 5
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
19.01.2023, 00:24 3
Другие виды
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
Вторая ракетка мира досрочно покинула Australian Open
19.01.2023, 16:20
Теннис
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.01.2023, 09:45
Биатлон
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
ВИДЕО. Суперфинт Роналду против ПСЖ покорил всю Саудовскую Аравию
20.01.2023, 00:33 3
Футбол
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
Кирпичик эмиратского холдинга. Что представляет собой Жирона
20.01.2023, 10:24 6
Футбол
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
Легендарное «Siuu» на весь стадион! Роналду сравнял счет в игре против ПСЖ
19.01.2023, 19:55 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности