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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 01:25 | Обновлено 21 января 2023, 07:13
259
0

Металлист 1925 отправился в Турции. Назван состав команды на сборы

26 футболистов харьковского клуба будут тренироваться в городе Сиде

21 января 2023, 01:25 | Обновлено 21 января 2023, 07:13
259
0
Металлист 1925 отправился в Турции. Назван состав команды на сборы
ФК Металлист 1925 Харьков

Харьковский клуб «Металлист 1925» отправился в Турцию, назвав состав на учебно-тренировочные сборы.

20 января в 22:00 «Металлист 1925» автобусом отправился из Счастливого в столицу Польши – Варшаву. 800 километров пути команда должна преодолеть за около 11 часов. Ну, а 21 января в 18:40 (по киевскому времени) из аэропорта имени Фредерика Шопена делегация желто-синих возьмет курс на Анталию.

Приземление самолета в курортном турецком городе запланировано на 22:40 (по местному времени). После прохождения паспортного и таможенного контроля команда отправится в гостиницу Tui Blue, расположенную в городе Сиде, где и будет проживать в течение почти месяца.

Нападающий Виталий Пономарь продолжает процесс восстановления после травмы, а бразильский полузащитник Вендел сейчас находится у себя на родине и присоединится к команде позже.

Ко второй части сезона в Сиде команда будет готовиться до 15 февраля.

На сбор в Турции отправились 26 футболистов Металлиста 1925:

Вратари: Денис Сидоренко, Олег Мозиль, Игорь Потимков, Максим Коваленко.

Защитники: Дмитрий Капинус, Евгений Ткачук, Иван Коваленко, Михаил Рудавский, Игорь Курило, Михаил Шершень, Максим Жичиков, Никита Безуглый, Юрий Потомков.

Полузащитники: Бека Вачиберадзе, Ярослав Мартынюк, Ростислав Русин, Андрей Ременюк, Владислав Дмитренко, Дмитрий Кравченко, Артем Габелок, Самуэль Обинайя, Игорь Ногейра, Леонардо Казаес.

Нападающие: Константин Бычек, Андрей Чирук, Владислав Островский.

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Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы заявка Виталий Пономарь Вендел да Силва Рамос
Источник ФК Металлист 1925
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