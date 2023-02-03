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  4. РЫБАК: «В игре с Мурой пару моментов неприятных было, будем это исправлять»
Украина. Премьер лига
03 февраля 2023, 04:20 | Обновлено 03 февраля 2023, 04:44
14
0

РЫБАК: «В игре с Мурой пару моментов неприятных было, будем это исправлять»

Голкипер СК «Днепр-1» подвел итоги очередного спарринга в Турции

03 февраля 2023, 04:20 | Обновлено 03 февраля 2023, 04:44
14
0
РЫБАК: «В игре с Мурой пару моментов неприятных было, будем это исправлять»
СК Днепр-1. Владислав Рыбак

Голкипер СК «Днепр-1» Владислав Рыбак подвел итоги очередного спарринга, в котором днепряне обыграли словенскую «Муру» (2:1):

– Только положительные впечатления от сегодняшнего матча, мы ведь выиграли, поэтому по-другому и не может быть. Хотелось сыграть надежнее, ведь пару моментов неприятных было, но будем все это исправлять. В целом все понравилось, ребята провели хорошую игру, потому положительные эмоции от этого матча.

– У тебя была небольшая травма. Как себя сейчас чувствуешь и как оцениваешь свое состояние после нескольких спаррингов?

– Да, было небольшое повреждение, но сейчас все нормально, вылечился. Сейчас из-за тренировки стараюсь набирать форму. Считаю, что к сезону буду готов на все сто процентов.

– В течение сборов несколько новичков присоединились к команде. Как они адаптируются в коллективе?

– Все ребята заслуживают того, чтобы играть в основном составе, и мы очень хорошо всех приняли.

– Только две недели остается до матча Лиги конференций. Как готовитесь к рестарту сезона?

– У нас продолжаются двукратные тренировки, тренеры очень хорошо готовят, все как и должно быть. Поэтому я думаю, что нам хватит этого времени, чтобы подойти к сезону в оптимальных игровых кондициях.

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товарищеские матчи Мура Днепр-1 видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Владислав Рыбак
Источник СК Днепр-1
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