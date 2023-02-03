РЫБАК: «В игре с Мурой пару моментов неприятных было, будем это исправлять»

Голкипер СК «Днепр-1» Владислав Рыбак подвел итоги очередного спарринга, в котором днепряне обыграли словенскую «Муру» (2:1):

– Только положительные впечатления от сегодняшнего матча, мы ведь выиграли, поэтому по-другому и не может быть. Хотелось сыграть надежнее, ведь пару моментов неприятных было, но будем все это исправлять. В целом все понравилось, ребята провели хорошую игру, потому положительные эмоции от этого матча.

– У тебя была небольшая травма. Как себя сейчас чувствуешь и как оцениваешь свое состояние после нескольких спаррингов?

– Да, было небольшое повреждение, но сейчас все нормально, вылечился. Сейчас из-за тренировки стараюсь набирать форму. Считаю, что к сезону буду готов на все сто процентов.

– В течение сборов несколько новичков присоединились к команде. Как они адаптируются в коллективе?

– Все ребята заслуживают того, чтобы играть в основном составе, и мы очень хорошо всех приняли.

– Только две недели остается до матча Лиги конференций. Как готовитесь к рестарту сезона?

– У нас продолжаются двукратные тренировки, тренеры очень хорошо готовят, все как и должно быть. Поэтому я думаю, что нам хватит этого времени, чтобы подойти к сезону в оптимальных игровых кондициях.