РЫБАК: «В игре с Мурой пару моментов неприятных было, будем это исправлять»
Голкипер СК «Днепр-1» подвел итоги очередного спарринга в Турции
Голкипер СК «Днепр-1» Владислав Рыбак подвел итоги очередного спарринга, в котором днепряне обыграли словенскую «Муру» (2:1):
– Только положительные впечатления от сегодняшнего матча, мы ведь выиграли, поэтому по-другому и не может быть. Хотелось сыграть надежнее, ведь пару моментов неприятных было, но будем все это исправлять. В целом все понравилось, ребята провели хорошую игру, потому положительные эмоции от этого матча.
– У тебя была небольшая травма. Как себя сейчас чувствуешь и как оцениваешь свое состояние после нескольких спаррингов?
– Да, было небольшое повреждение, но сейчас все нормально, вылечился. Сейчас из-за тренировки стараюсь набирать форму. Считаю, что к сезону буду готов на все сто процентов.
– В течение сборов несколько новичков присоединились к команде. Как они адаптируются в коллективе?
– Все ребята заслуживают того, чтобы играть в основном составе, и мы очень хорошо всех приняли.
– Только две недели остается до матча Лиги конференций. Как готовитесь к рестарту сезона?
– У нас продолжаются двукратные тренировки, тренеры очень хорошо готовят, все как и должно быть. Поэтому я думаю, что нам хватит этого времени, чтобы подойти к сезону в оптимальных игровых кондициях.
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