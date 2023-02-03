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Чемпионат Франции
Ренн
04.02.2023 22:00 - : -
Лилль
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Франция
03 февраля 2023, 03:08 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:10
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Ренн – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 4 февраля в 22:00 по Киеву

03 февраля 2023, 03:08 | Обновлено 03 февраля 2023, 03:10
8
0
Ренн – Лилль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

4 февраля на "Стад де ла Рут де Лорьян" пройдет матч 22-го тура Лиги 1 Франции, в котором "Ренн" встретится с "Лиллем". Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Ренн

Команда в последние годы сама себе поставила высокие задачи. В 2019-м году "красно-черные" взяли кубок страны, через год финишировали 3-ми в Лиге 1. Да и в прошлом сезоне, уже при Брюно Женезьо, получилось закончить достаточно солидно, на 4-й позиции. Сейчас клубу откровенно не хватает стабильности. Если всю осень получалось не проигрывать вообще, ни в одном из турниров, включая Лигу Европы, то в январе был вылет из кубка после 0-1 с "Марселем" и "баранки" с такими противниками по чемпионату, как "Реймс", "Клермон Фут" и "Лорьян". С другой стороны, "Ренн" побеждал сам ПСЖ, а со "Страсбуром" в прошлом туре оформил разгромные 3-0.

Лилль

Клуб, конечно же, памятен по сенсационному чемпионскому титулу в позапрошлом году. Как и ожидалось, потеряв тренера, Гальтье, команда после этого сдала позиции. Вот только очень уж сильно при этом просела, при всех оговорках типа победы в Суперкубке и выходе в плей-офф Лиги чемпионов. После 10-й позиции в таблице 2021/2022 у "догов" ожидаемо появился новый наставник - летом появился Паулу Фонсека, что памятен по работе в "Шахтере" и "Роме". Поначалу проигрывали с ним каждый 2-й поединок, но уже к концу осени получилось наладить игру. Беспроигрышная серия продолжилась и зимой, в том числе в кубке. Постепенно игроки поднялись и в таблице Лиги 1. Но стабильности им откровенно не хватает. Закончив январь поражением 0-1 "Ницце" и начав февраль с 0-0 против "Клермона", команда откатилась на 6-е место.

Статистика личных встреч

"Ренн" в последний раз выигрывал еще в 2019-м. Но в прошлом календарном году оба матча закончились результативными ничьими.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что хозяевам будет непросто, хотя они и фавориты пары. Рекомендуем ставить на "Ренн", но не помешает подстраховка в виде "нулевой" форы на его победу с коэффициентом - 1,75 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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