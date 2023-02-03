Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 4 февраля в 14:30 по Киеву
В субботу, 4 февраля, в Ливерпуле на поле арены «Гудисон Парк» состоится матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Стартовый свисток Дэвида Кута прозвучит в 14:30 по киевскому времени.
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В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.
«Арсенал» не проигрывает уже на протяжении 13 игр в АПЛ. Последний раз команда оставалась без очков после тура еще в сентябре. «Эвертон», в свою очередь, находится в подвале турнирной таблице чемпионата Англии. Из-за провальных результатов с поста главного тренера команды был уволен Френк Лэмпард и назначен Шон Дайч.
Для украинских болельщиков этот матч особенно интересен: Виталий Миколенко сыграет против Александра Зинченко.
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