Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Эвертон
04.02.2023 14:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 февраля 2023, 01:15 |
46
0

Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 4 февраля в 14:30 по Киеву

03 февраля 2023, 01:15 |
46
0
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 4 февраля, в Ливерпуле на поле арены «Гудисон Парк» состоится матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Стартовый свисток Дэвида Кута прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.

«Арсенал» не проигрывает уже на протяжении 13 игр в АПЛ. Последний раз команда оставалась без очков после тура еще в сентябре. «Эвертон», в свою очередь, находится в подвале турнирной таблице чемпионата Англии. Из-за провальных результатов с поста главного тренера команды был уволен Френк Лэмпард и назначен Шон Дайч.

Для украинских болельщиков этот матч особенно интересен: Виталий Миколенко сыграет против Александра Зинченко.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Арсенал
Эвертон – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Фулхэм. Текстовая трансляция матча
Эвертон Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Виталий Миколенко Эвертон - Арсенал смотреть онлайн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
Футбол | 02 февраля 2023, 16:59 10
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо
В Киеве на него рассчитывают. Именитый клуб заинтересован в форварде Динамо

«Трабзонспор» хочет подписать Владислава Супрягу

Днепр-1 – Мура – 2:1. Мяч новичка Жоао Пеглоу. Видео голов и обзор матча
Футбол | 02 февраля 2023, 20:27 0
Днепр-1 – Мура – 2:1. Мяч новичка Жоао Пеглоу. Видео голов и обзор матча
Днепр-1 – Мура – 2:1. Мяч новичка Жоао Пеглоу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор спарринга, сыгранного 2 февраля на сборах в Турции

Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Футбол | 02.02.2023, 19:06
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
Скоро в Украину. Ярмоленко и Ребров могут досрочно покинуть Аль-Айн
ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании
Футбол | 02.02.2023, 17:17
ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании
ОФИЦИАЛЬНО. С Гринвуда сняли все обвинения в изнасиловании
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Футбол | 02.02.2023, 11:42
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
01.02.2023, 22:50 2
Футбол
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
01.02.2023, 07:42 28
Футбол
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
01.02.2023, 20:56 4
Баскетбол
Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде
Костюк обыграла японку на пути в четвертьфинал турнира в Таиланде
02.02.2023, 10:48 7
Теннис
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора
01.02.2023, 18:26 5
Футбол
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
Экс-вратарь Шахтера и Мариуполя живет в лагере беженцев в Бельгии
02.02.2023, 22:09 3
Футбол
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание
01.02.2023, 08:23 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности