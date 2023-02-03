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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Арсенал
Англия
03 февраля 2023, 01:10 |
39
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Арсенал

Встреча состоится 4 февраля

03 февраля 2023, 01:10 |
39
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Эвертон – Арсенал
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 4 февраля, в Ливерпуле на поле арены «Гудисон Парк» состоится матч 21-го тура чемпионата Англии по футболу между «Эвертоном» и «Арсеналом». Стартовый свисток Дэвида Кута прозвучит в 14:30 по киевскому времени.

В Украине матч будет транслировать канал Сетанта Спортс.

«Арсенал» не проигрывает уже на протяжении 13 игр в АПЛ. Последний раз команда оставалась без очков после тура еще в сентябре. «Эвертон», в свою очередь, находится в подвале турнирной таблице чемпионата Англии. Из-за провальных результатов с поста главного тренера команды был уволен Френк Лэмпард и назначен Шон Дайч.

Для украинских болельщиков этот матч особенно интересен: Виталий Миколенко сыграет против Александра Зинченко.

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Источник Sport.ua
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