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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 23:48 | Обновлено 02 февраля 2023, 23:56
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У Динамо сменился соперник на сборах в Турции. Оппонентом станет Униря Деж

Отменены спарринги против «Полесья» Житомир и казахстанського «Кайсара»

02 февраля 2023, 23:48 | Обновлено 02 февраля 2023, 23:56
130
0
У Динамо сменился соперник на сборах в Турции. Оппонентом станет Униря Деж
ФК Динамо Киев

Произошла замена соперника в графике контрольных матчей киевского «Динамо» на сборах в Турции.

Вместо житомирского «Полесья», встреча с которым была запланирована на 3 февраля, а также сорвавшегося по техническим причинам поединка против казахстанского «Кайсара», киевская команда в тот же день проведет контрольный матч с клубом «Униря Деж», входящим в группу лидеров второго румынского. дивизиона.

Начало встречи с «Униреем Деж» – в пятницу, 3 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция контрольного матча запланирована на YouTube-канале "Динамо".

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Динамо Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Униря Деж отмена матчей Кайсар Полесье Житомир учебно-тренировочные сборы
Источник ФК Динамо Киев
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