У Динамо сменился соперник на сборах в Турции. Оппонентом станет Униря Деж

Произошла замена соперника в графике контрольных матчей киевского «Динамо» на сборах в Турции.

Вместо житомирского «Полесья», встреча с которым была запланирована на 3 февраля, а также сорвавшегося по техническим причинам поединка против казахстанского «Кайсара», киевская команда в тот же день проведет контрольный матч с клубом «Униря Деж», входящим в группу лидеров второго румынского. дивизиона.

Начало встречи с «Униреем Деж» – в пятницу, 3 февраля, в 16:00 по киевскому времени. Прямая трансляция контрольного матча запланирована на YouTube-канале "Динамо".