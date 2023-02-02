Украина. Премьер лига02 февраля 2023, 13:33 |
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Виноват сезон дождей. Матч Динамо – Полесье не состоится
Нескольких игроков житомирского клуба заболели
02 февраля 2023, 13:33 |
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Планируемый контрольный поединок ФК «Полесье» с киевским «Динамо» отменен из-за заболеваний обнаруженных у нескольких игроков житомирян.
Сообщается, что из-за меняющихся погодных условий и сезона дождей и ветров в Турции, несколько игроков «Полесья» имеют симптомы простуды.
Для того, чтобы игроки имели возможность восстановиться и исключить любые возможные риски, связанные с заболеванием, тренерский штаб «Полесье» и «Динамо» решили отменить контрольный поединок, который должен был состояться 3 февраля.
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