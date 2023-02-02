Виноват сезон дождей. Матч Динамо – Полесье не состоится

Планируемый контрольный поединок ФК «Полесье» с киевским «Динамо» отменен из-за заболеваний обнаруженных у нескольких игроков житомирян.

Сообщается, что из-за меняющихся погодных условий и сезона дождей и ветров в Турции, несколько игроков «Полесья» имеют симптомы простуды.

Для того, чтобы игроки имели возможность восстановиться и исключить любые возможные риски, связанные с заболеванием, тренерский штаб «Полесье» и «Динамо» решили отменить контрольный поединок, который должен был состояться 3 февраля.