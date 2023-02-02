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  4. Виноват сезон дождей. Матч Динамо – Полесье не состоится
Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 13:33 |
386
0

Виноват сезон дождей. Матч Динамо – Полесье не состоится

Нескольких игроков житомирского клуба заболели

02 февраля 2023, 13:33 |
386
0
Виноват сезон дождей. Матч Динамо – Полесье не состоится
ФК Полесье

Планируемый контрольный поединок ФК «Полесье» с киевским «Динамо» отменен из-за заболеваний обнаруженных у нескольких игроков житомирян.

Сообщается, что из-за меняющихся погодных условий и сезона дождей и ветров в Турции, несколько игроков «Полесья» имеют симптомы простуды.

Для того, чтобы игроки имели возможность восстановиться и исключить любые возможные риски, связанные с заболеванием, тренерский штаб «Полесье» и «Динамо» решили отменить контрольный поединок, который должен был состояться 3 февраля.

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Источник ФК Полесье
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