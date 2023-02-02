Маттео ДАРМИАН: «Хочу выиграть еще много трофеев в футболке Интера»

33-летний защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал продление контракта с миланским клубом.

«Я очень доволен продлением контракта. Оно мотивирует меня стараться еще больше и работать еще больше. Я хочу продолжать в том же ключе, хочу выиграть еще много трофеев в этой футболке.

Я уже выиграл четыре трофея, но надеюсь добавить в этот список еще и другие приятные награды. Буду стараться сделать для этого все возможное», - сказал Дармиан.