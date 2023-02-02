Италия02 февраля 2023, 21:59 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:06
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Маттео ДАРМИАН: «Хочу выиграть еще много трофеев в футболке Интера»
Защитник «Интера» – о продлении контракта с миланским клубом
02 февраля 2023, 21:59 | Обновлено 02 февраля 2023, 22:06
74
0
33-летний защитник «Интера» Маттео Дармиан прокомментировал продление контракта с миланским клубом.
«Я очень доволен продлением контракта. Оно мотивирует меня стараться еще больше и работать еще больше. Я хочу продолжать в том же ключе, хочу выиграть еще много трофеев в этой футболке.
Я уже выиграл четыре трофея, но надеюсь добавить в этот список еще и другие приятные награды. Буду стараться сделать для этого все возможное», - сказал Дармиан.
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