Интер продлил контракт с Дармианом

Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с защитником Маттео Дармианом.

Новое соглашение 33-летнего итальянца с миланским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Дармиан отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 22 матчах «Интера» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Челси» пытался подписать звезду «Интера».