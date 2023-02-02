Италия02 февраля 2023, 21:19 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:24
94
0
Интер продлил контракт с Дармианом
33-летний защитник подписал соглашение до лета 2024 года
02 февраля 2023, 21:19 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:24
94
0
Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с защитником Маттео Дармианом.
Новое соглашение 33-летнего итальянца с миланским клубом рассчитано до лета 2024 года.
В этом сезоне Дармиан отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 22 матчах «Интера» во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что «Челси» пытался подписать звезду «Интера».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 февраля 2023, 00:55 3
Украинская теннисистка считает, что мир должен быть един в санкциях для рф и рб
Футбол | 01 февраля 2023, 22:30 5
Француз имел отличный шанс вывести «ПСЖ» вперед в игре с «Монпелье»
Футбол | 02.02.2023, 16:09
Футбол | 02.02.2023, 20:27
Футбол | 02.02.2023, 07:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.01.2023, 23:23
31.01.2023, 16:58 16
01.02.2023, 18:26 5
01.02.2023, 20:56 4
31.01.2023, 16:22 8
01.02.2023, 09:30 9
31.01.2023, 18:36 34
02.02.2023, 12:58