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Италия
02 февраля 2023, 21:19 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:24
94
0

Интер продлил контракт с Дармианом

33-летний защитник подписал соглашение до лета 2024 года

02 февраля 2023, 21:19 | Обновлено 02 февраля 2023, 21:24
94
0
Интер продлил контракт с Дармианом
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Дармиан

Миланский «Интер» объявил о продлении контракта с защитником Маттео Дармианом.

Новое соглашение 33-летнего итальянца с миланским клубом рассчитано до лета 2024 года.

В этом сезоне Дармиан отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 22 матчах «Интера» во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что «Челси» пытался подписать звезду «Интера».

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Интер Милан Маттео Дармиан продление контракта
Источник ФК Интер
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