Челси пытался подписать звезду Интера

«Челси» в последний день трансферного окна пытался подписать ключевого полузащитника «Интера» Николо Бареллу. Однако итальянский клуб ответил отказом.

По информации инсайдера Николо Скиры, Барелла был для «Челси» альтернативой хавбеку «Бенфики» Энцо Фернандесу, переговоры по которому успехом не увенчались. «Интер» считает Бареллу неприкасаемым.

В нынешнем сезоне на счету Бареллы 6 голов и 7 ассистов в 26 матчах за «Интер» во всех турнирах. Трансферная стоимость 25-летнего итальянца оценивается в 70 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2026 года.