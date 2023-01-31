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  4. Не станет одноклубником Мудрика. У Челси срывается мега-трансфер
Англия
31 января 2023, 12:58 | Обновлено 31 января 2023, 13:11
2441
0

Не станет одноклубником Мудрика. У Челси срывается мега-трансфер

Лондонцы не могут договориться о переходе аргентинца Энцо Фернандеса

31 января 2023, 12:58 | Обновлено 31 января 2023, 13:11
2441
0
Не станет одноклубником Мудрика. У Челси срывается мега-трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Лондонский клуб «Челси» ведет работу над переходом из лиссабонской «Бенфики» 21-летнего аргентинца Энцо Фернандеса.

На каком-то этапе сделка считалась практически завершенной, несмотря на то, что «орлы» хотят за молодого чемпиона мира 2022 года сумму примерно в 130 млн евро.

Сейчас в Португалии уверены, что Энцо на порядок ближе к тому, что останется в «Бенфике», нежели станет игроком «Челси». Лондонцы, напомним, в январе купили у донецкого «Шахтера» полузащитника Михаила Мудрика за 100 млн евро, включая 30 млн евро бонусами.

Энцо в нынешнем сезоне провел за «Бенфику» во всех турнирах 29 матчей, забил 4 гола, сделал 6 ассистов.

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Бенфика Челси Энцо Фернандес трансферы
Источник Record.pt
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