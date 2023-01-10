Энцо Фернандес не покинет Бенфику в январе

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес стал одним из открытий ЧМ-2022 и объектом интереса многих европейских топ-клубов. Однако главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт заявил, что Фернандес команду в январе не покинет:

«Я уже несколько раз говорил о том, что Энцо здесь. Вопрос о его трансфере закрыт. Он счастлив быть в этом клубе. Энцо хорошо тренируется. Он часть команды, ее ключевой игрок, и этим все сказано».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» предлагал за Фернандеса 127 миллионов евро.