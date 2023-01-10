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  4. Энцо Фернандес не покинет Бенфику в январе
Португалия
10 января 2023, 18:06 |
106
0

Энцо Фернандес не покинет Бенфику в январе

Хавбек останется в Португалии как минимум до лета

10 января 2023, 18:06 |
106
0
Энцо Фернандес не покинет Бенфику в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес стал одним из открытий ЧМ-2022 и объектом интереса многих европейских топ-клубов. Однако главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт заявил, что Фернандес команду в январе не покинет:

«Я уже несколько раз говорил о том, что Энцо здесь. Вопрос о его трансфере закрыт. Он счастлив быть в этом клубе. Энцо хорошо тренируется. Он часть команды, ее ключевой игрок, и этим все сказано».

Ранее сообщалось о том, что «Челси» предлагал за Фернандеса 127 миллионов евро.

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Энцо Фернандес Бенфика Рогер Шмидт
Источник A Bola
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