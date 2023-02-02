Грэм ПОТТЕР: «Узнал о переходе Фернандеса, только когда объявили»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал подписание полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса за 121 миллион евро:

«В ситуации с его трансфером я ничего не мог сделать, не мог ничего изменить. Узнал о переходе только тогда, когда о нём было объявлено. Я очень сильно доволен, потому что он фантастический игрок.

Сможет ли он дебютировать в матче с «Фулхэмом» 3 февраля? Посмотрим, нужно оформить документы, получить на это разрешение».