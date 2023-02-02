Англия02 февраля 2023, 19:10 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:28
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Грэм ПОТТЕР: «Узнал о переходе Фернандеса, только когда объявили»
Тренер «Челси» – о звездном новичке команды
02 февраля 2023, 19:10 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:28
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал подписание полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса за 121 миллион евро:
«В ситуации с его трансфером я ничего не мог сделать, не мог ничего изменить. Узнал о переходе только тогда, когда о нём было объявлено. Я очень сильно доволен, потому что он фантастический игрок.
Сможет ли он дебютировать в матче с «Фулхэмом» 3 февраля? Посмотрим, нужно оформить документы, получить на это разрешение».
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