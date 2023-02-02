Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Грэм ПОТТЕР: «Узнал о переходе Фернандеса, только когда объявили»
Англия
02 февраля 2023, 19:10 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:28
590
0

Грэм ПОТТЕР: «Узнал о переходе Фернандеса, только когда объявили»

Тренер «Челси» – о звездном новичке команды

02 февраля 2023, 19:10 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:28
590
0
Грэм ПОТТЕР: «Узнал о переходе Фернандеса, только когда объявили»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал подписание полузащитника «Бенфики» Энцо Фернандеса за 121 миллион евро:

«В ситуации с его трансфером я ничего не мог сделать, не мог ничего изменить. Узнал о переходе только тогда, когда о нём было объявлено. Я очень сильно доволен, потому что он фантастический игрок.

Сможет ли он дебютировать в матче с «Фулхэмом» 3 февраля? Посмотрим, нужно оформить документы, получить на это разрешение».

По теме:
Челси – Фулхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С Мудриком, Малиновским и Забарным. Символическая сборная трансферов Европы
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Челси – Фулхэм
Грэм Поттер Энцо Фернандес Челси
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции
Футбол | 02 февраля 2023, 18:49 0
Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции
Хет-трик из ассистов Капича. Кривбасс разгромил болгарский клуб в Турции

Подопечные Вернидуба обыграли «Септември» со счетом 5:0

«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
Футбол | 02 февраля 2023, 13:28 33
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым
«Долго не играл и не знает язык». Жирона объяснила ситуацию с Цыганковым

Должен сыграть в ближайших турах

Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Биатлон | 02.02.2023, 12:58
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Пидручный финишировал в тройке в первой гонке после операции на колене
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Футбол | 02.02.2023, 11:42
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Теннис | 02.02.2023, 00:55
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
ФОТО. Забарный подписывает контракт с Борнмутом
31.01.2023, 18:36 34
Футбол
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
ВИДЕО. Люди услышат про Украину! Первое интервью Забарного в Борнмуте
01.02.2023, 22:12 4
Футбол
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
Орбан заявил, что Венгрия граничит с россией, а не с Украиной
31.01.2023, 21:35 9
Война
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
31.01.2023, 16:58 16
Футбол
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом
01.02.2023, 20:56 4
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
ОФИЦИАЛЬНО. Илья Забарный – игрок Борнмута
31.01.2023, 22:42 34
Футбол
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
Источник: Динамо сделало предложение Аль-Айну, чтобы вернуть Ярмоленко
31.01.2023, 23:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности