Дороже Мудрика. Челси совершил очередное громкое подписание

Лондонский «Челси» и португальская «Бенфика» достигли договоренности о переходе 22-летнего аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса.

О сделке практически на флажке закрытия зимнего трансферного окна сообщил теперь уже экс-клуб хавбека – «Бенфика». «Челси» подписание Энцо обойдется в 121 млн евро. Это, заметим, на 21 млн евро больше, чем «синие» отдали не так давно донецкому «Шахтеру» за переход украинца Михаила Мудрика.

«Бенфика» получит деньги от «Челси» за переход Энцо несколькими траншами. Трансфер аргентинца стал рекордным в истории АПЛ. Заплаченные за него примерно 105 млн фунтов перекрыли предыдущее достижение, когда «Ман Сити» подписал Джека Грилиша из «Астон Виллы» за 100 млн фунтов.

Энцо Фернандес подпишет с «Челси» контракт сроком до лета 2031 года.