Другие новости02 февраля 2023, 18:52 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:48
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Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе
В 22-м туре чемпионата Кипра «Омония» на выезде сыграет с «Анортосисом»
02 февраля 2023, 18:52 | Обновлено 02 февраля 2023, 19:48
426
4
Сегодня, 2 февраля «Омония» в матче 22-го тура чемпионата Кипра на выезде сыграет с «Анортосисом».
Украинский форвард Артем Беседин, который недавно перешел в «Омонию» на правах аренды из «Динамо» Киев, не попал даже в заявку свей новой команды. А вот другой украинец, Роман Безус, выйдет в основе «Омонии» на матч.
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Комментарии 4
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Як би Тьому кіпріоти достроково з оренди не повернули!
Динама оце то сила!
Зря .омония будет без голов
А вы думаете это просто так сделалось? Нет конечно. Это же специально тактика такая! Оставить свою главную суперзвезду вне заявки, чтобы соперники выдохнули и расслабились. В этот момент можно воспользоваться преимуществом и наколотить им три мяча! Все продумано.
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