Беседин – вне заявки на матч Омонии, Безус выйдет в основе

Сегодня, 2 февраля «Омония» в матче 22-го тура чемпионата Кипра на выезде сыграет с «Анортосисом».

Украинский форвард Артем Беседин, который недавно перешел в «Омонию» на правах аренды из «Динамо» Киев, не попал даже в заявку свей новой команды. А вот другой украинец, Роман Безус, выйдет в основе «Омонии» на матч.