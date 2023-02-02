ФОТО. У Львова будет новый легионер? Загадочный темнокожий под 5-м номером

В среду, 1 февраля, состоялся товарищеский матч между «Львовом» и «Железничар Панчево». Игра завершилась со счетом 0:0.

Львовская команда не опубликовала фотографии после матча. Однако это сделали сербы на своем Facebook.

На фото можно увидеть новичка-легионера, которого львовская команда скорее всего просматривает перед стартом второй части сезона УПЛ. Темнокожий футболист играл против команды из Сербии под 5-м номером. Позиция, амплуа и тем более фамилия возможного новичка «Львова» неизвестны.