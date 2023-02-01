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Львов
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Украина. Премьер лига
01 февраля 2023, 22:29 | Обновлено 01 февраля 2023, 22:42
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0

Львов разошелся миром с сербским клубом в первом спарринге в Турции

Команда УПЛ и «Железничар» Панчево не сумели забить ни одного гола

01 февраля 2023, 22:29 | Обновлено 01 февраля 2023, 22:42
117
0
Львов разошелся миром с сербским клубом в первом спарринге в Турции
ФК Львов

1 февраля «Львов» провел первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником был клуб «Железничар» Панчево (Сербия). Команды за 90 минут не сумели забить ни одного гола, и матч завершился вничью (0:0).

Следующий матч «Львов» сыграет 4 февраля против клуба «Насаф» (Узбекистан).

Товарищеский матч. 1 февраля, Турция

Львов (Украина) – Железничар Панчево (Сербия) – 0:0

Львов (стартовый состав): Рыбка, Никитюк, Дитятьев, игрок на просмотре, Богунов, игрок на просмотре, Муравский, Мильченко, Ременяк, Бугай, Эсеола.

Во втором тайме на поле выходили: Пономаренко, Сасовский, Волкун, Михайлов В., Михайлов Р. и 4 игрока на просмотре.

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Львов Железничар Панчево контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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