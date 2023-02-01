Львов разошелся миром с сербским клубом в первом спарринге в Турции

1 февраля «Львов» провел первый спарринг на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Соперником был клуб «Железничар» Панчево (Сербия). Команды за 90 минут не сумели забить ни одного гола, и матч завершился вничью (0:0).

Следующий матч «Львов» сыграет 4 февраля против клуба «Насаф» (Узбекистан).

Товарищеский матч. 1 февраля, Турция

Львов (Украина) – Железничар Панчево (Сербия) – 0:0

Львов (стартовый состав): Рыбка, Никитюк, Дитятьев, игрок на просмотре, Богунов, игрок на просмотре, Муравский, Мильченко, Ременяк, Бугай, Эсеола.

Во втором тайме на поле выходили: Пономаренко, Сасовский, Волкун, Михайлов В., Михайлов Р. и 4 игрока на просмотре.