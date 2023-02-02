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  4. Следом за Ювентусом. С Сампдории могут снять очки в Италии. Названа причина
Италия
02 февраля 2023, 17:20 |
613
0

Следом за Ювентусом. С Сампдории могут снять очки в Италии. Названа причина

В клуб нужно проинвестировать больше денег

02 февраля 2023, 17:20 |
613
0
Следом за Ювентусом. С Сампдории могут снять очки в Италии. Названа причина
Getty Images/Global Images Ukraine

С итальянского футбольного клуба «Сампдория» могут снять очки в Серии А.

Дело в том, что клуб не выплатил зарплату сотрудникам за четвертый квартал 2022 года. Долг составляет 11 миллионов евро. Как сообщает «La Gazzetta dello Sport», «Сампдория» должна найти от 35 до 50 миллионов евро.

В 2014 году Риккардо Гарроне продал клуб семье Ферреро. Интересно, что фанаты клуба считают именно Гарроне виновным в кризисе клуба. Однако сам Риккардо заявил, что готов поддержать клуб и помочь ему в финансовом плане.

Отметим, что недавно с гранда итальянского футбола «Ювентуса» были сняты очки в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций.

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Источник La Gazzetta dello Sport
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