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  4. Дидье ДЕШАМ: «Уважаю решение Варана»
Франция
02 февраля 2023, 16:56 |
575
0

Дидье ДЕШАМ: «Уважаю решение Варана»

Тренер сборной Франции – о завершении карьеры Рафаэля Варана

02 февраля 2023, 16:56 |
575
0
Дидье ДЕШАМ: «Уважаю решение Варана»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал завершение карьеры Рафаэля Варана в национальной команде:

«Рафаэль позвонил по телефону мне несколько дней назад, чтобы сказать, что хочет завершить свою международную карьеру. Он умный человек, который знает, как взвесить все за и против, прежде чем принять решение. Не прибегая к подробностям нашего разговора, отмечу, что Рафаэль считает, что он достиг конца своего приключения с французской командой. Я понимаю его аргументы и уважаю его решение, даже если оно может показаться очень грустным, учитывая все, что он сделал для национальной команды.

Конечно, я не могу пролистать эту страницу без определенных эмоций, учитывая связи, которые мы установили с августа 2012 года. Рафаэль играл ключевую роль в поле и за его пределами за последнее десятилетие. Мне было очень приятно быть его тренером. Я желаю ему всего наилучшего в его будущих начинаниях».

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Дидье Дешам Рафаэль Варан сборная Франции по футболу
Источник Федерация футбола Франции
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