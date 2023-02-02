Дидье ДЕШАМ: «Уважаю решение Варана»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал завершение карьеры Рафаэля Варана в национальной команде:

«Рафаэль позвонил по телефону мне несколько дней назад, чтобы сказать, что хочет завершить свою международную карьеру. Он умный человек, который знает, как взвесить все за и против, прежде чем принять решение. Не прибегая к подробностям нашего разговора, отмечу, что Рафаэль считает, что он достиг конца своего приключения с французской командой. Я понимаю его аргументы и уважаю его решение, даже если оно может показаться очень грустным, учитывая все, что он сделал для национальной команды.

Конечно, я не могу пролистать эту страницу без определенных эмоций, учитывая связи, которые мы установили с августа 2012 года. Рафаэль играл ключевую роль в поле и за его пределами за последнее десятилетие. Мне было очень приятно быть его тренером. Я желаю ему всего наилучшего в его будущих начинаниях».