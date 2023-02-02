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Украина. Премьер лига
02 февраля 2023, 16:09 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:10
233
0

Богдан ШЕРШУН: «Осенью Забарный не показывал свой лучший футбол»

Экс-игрок сборной Украины – о трансфере Ильи Забарного

02 февраля 2023, 16:09 | Обновлено 02 февраля 2023, 16:10
233
0
Богдан ШЕРШУН: «Осенью Забарный не показывал свой лучший футбол»
ФК Борнмут. Илья Забарный

Бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун прокомментировал переход Ильи Забарного из «Динамо» Киев в «Борнмут»:

— Богдан, трансфер Ильи Забарного в АПЛ многих в футбольном мире удивил. А тебя?
— Для Ильи это правильное решение, перейти в лучшую лигу в мире. Не забываем, что у нас в стране идет война. Чтобы ему прогрессировать, необходимо играть среди самых сильных футболистов. Весной и летом 2022 года в Украине футбола не было.

А осенью мы увидели, что лидеры «Динамо» Цыганков и Забарный не показывали свой лучший футбол. Плюс, киевское «Динамо» получило очень хорошие деньги от продажи Ильи, пишут, что около 25-27 миллионов евро. Возможно, это рекорд для «Динамо», если говорить о финансах.

— А уровень клуба «Борнмут» не смущает? Предпоследнее место в нынешнем сезоне, больше всего пропущено мячей, да и особых традиций выступлений в АПЛ у клуба нет…
— Я думаю, что по условиям контракта, если «Борнмут» вылетит из элитного дивизиона, то его продадут в другой клуб. Всех нюансов, понятно, я не знаю. А что касается нынешних проблем «Борнмута», то видно, у них проблема с центральными защитниками. 42 пропущенных мяча после 20-ти туров, это много. С этим и связана покупка Забарного.

— Как ты считаешь, Забарный, по стилю игры подходит для английской Премьер-лиги?
— Да, Илья мощный физически игрок. Он хорошо играет головой, полагаю, он сможет заиграть в АПЛ. Плюс, он сможет прогрессировать. Любопытно теперь будет смотреть за игрой «Борнмута».

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Богдан Шершун Илья Забарный Борнмут Динамо Киев
Источник Sportarena
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