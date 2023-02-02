Богдан ШЕРШУН: «Осенью Забарный не показывал свой лучший футбол»

Бывший игрок сборной Украины Богдан Шершун прокомментировал переход Ильи Забарного из «Динамо» Киев в «Борнмут»:

— Богдан, трансфер Ильи Забарного в АПЛ многих в футбольном мире удивил. А тебя?

— Для Ильи это правильное решение, перейти в лучшую лигу в мире. Не забываем, что у нас в стране идет война. Чтобы ему прогрессировать, необходимо играть среди самых сильных футболистов. Весной и летом 2022 года в Украине футбола не было.

А осенью мы увидели, что лидеры «Динамо» Цыганков и Забарный не показывали свой лучший футбол. Плюс, киевское «Динамо» получило очень хорошие деньги от продажи Ильи, пишут, что около 25-27 миллионов евро. Возможно, это рекорд для «Динамо», если говорить о финансах.

— А уровень клуба «Борнмут» не смущает? Предпоследнее место в нынешнем сезоне, больше всего пропущено мячей, да и особых традиций выступлений в АПЛ у клуба нет…

— Я думаю, что по условиям контракта, если «Борнмут» вылетит из элитного дивизиона, то его продадут в другой клуб. Всех нюансов, понятно, я не знаю. А что касается нынешних проблем «Борнмута», то видно, у них проблема с центральными защитниками. 42 пропущенных мяча после 20-ти туров, это много. С этим и связана покупка Забарного.

— Как ты считаешь, Забарный, по стилю игры подходит для английской Премьер-лиги?

— Да, Илья мощный физически игрок. Он хорошо играет головой, полагаю, он сможет заиграть в АПЛ. Плюс, он сможет прогрессировать. Любопытно теперь будет смотреть за игрой «Борнмута».