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  4. ВИДЕО. ФЭЙЛ ДНЯ. Исторический автогол в Германии. Игрок забил с 48 метров!
Германия
02 февраля 2023, 15:50 |
1744
3

ВИДЕО. ФЭЙЛ ДНЯ. Исторический автогол в Германии. Игрок забил с 48 метров!

Интересный момент в поединке между «Падерборном» и «Штутгартом»

02 февраля 2023, 15:50 |
1744
3
ВИДЕО. ФЭЙЛ ДНЯ. Исторический автогол в Германии. Игрок забил с 48 метров!
Getty Images/Global Images Ukraine. Константинос Мавропанос

Во вторник, 31 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии по футболу между «Падерборном» и «Штутгартом».

На 4-й минуте встречи защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос развернулся и отдал передачу назад своему голкиперу – Флориану Мюллеру. Однако пас оказался не самым слабым и далеко не самым точным. Как итог – мяч с 48-ми метров закатился в ворота.

Именно этот автогол стал рекордным в истории Кубка Германии, поскольку был забит с самого большого расстояния.

Тем не менее, такой казус не помешал «Штутгарту» обыграть своих соперников. Матч завершился со счетом 2:1 и «швабы» вышли в четвертьфинал кубка.

ВИДЕО. ФЭЙЛ ДНЯ. Исторический автогол в Германии. Игрок забил с 48 метров!

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Кубок Германии по футболу автогол Падерборн Штутгарт Константинос Мавропанос видео
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GloryUkraine
Перше правило коли віддаєш пас назад воротарю, це пас не в площину воріт.
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introvert
Воротар, мабуть, відійшов по малій потребі.
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Владислав Антонов
Ось так і пробиваються "обидві заб'ють" 
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