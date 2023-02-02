Во вторник, 31 декабря, состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии по футболу между «Падерборном» и «Штутгартом».

На 4-й минуте встречи защитник «Штутгарта» Константинос Мавропанос развернулся и отдал передачу назад своему голкиперу – Флориану Мюллеру. Однако пас оказался не самым слабым и далеко не самым точным. Как итог – мяч с 48-ми метров закатился в ворота.

Именно этот автогол стал рекордным в истории Кубка Германии, поскольку был забит с самого большого расстояния.

Тем не менее, такой казус не помешал «Штутгарту» обыграть своих соперников. Матч завершился со счетом 2:1 и «швабы» вышли в четвертьфинал кубка.

ВИДЕО. ФЭЙЛ ДНЯ. Исторический автогол в Германии. Игрок забил с 48 метров!