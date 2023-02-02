Скандалов не было. Малиновский рассказал о том, как попрощался с Аталантой

Хавбек «Марселя» Руслан Малиновский опроверг информацию о том, что в «Аталанте» у него были серьезные конфликты с наставником Джан Пьеро Гасперини.

«Отлично попрощался с Гасперини, потому что у нас всегда были хорошие отношения, рабочие. У нас с самого начала были нормальные отношения, я поблагодарил его за то, что он всегда был откровенным со мной».

«Все тепло попрощались - и Гасперини, и президент клуба, который попросил ему футболку «Марселя» привезти. Все у нас всегда было нормально», — сказал Малиновский.

Руслан провел за новую команду 5 матчей.