Скандалов не было. Малиновский рассказал о том, как попрощался с Аталантой
Вопреки слухам, с Гасперини были нормальные отношения
Хавбек «Марселя» Руслан Малиновский опроверг информацию о том, что в «Аталанте» у него были серьезные конфликты с наставником Джан Пьеро Гасперини.
«Отлично попрощался с Гасперини, потому что у нас всегда были хорошие отношения, рабочие. У нас с самого начала были нормальные отношения, я поблагодарил его за то, что он всегда был откровенным со мной».
«Все тепло попрощались - и Гасперини, и президент клуба, который попросил ему футболку «Марселя» привезти. Все у нас всегда было нормально», — сказал Малиновский.
Руслан провел за новую команду 5 матчей.
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