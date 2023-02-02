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Италия
02 февраля 2023, 14:47 |
238
0

Скандалов не было. Малиновский рассказал о том, как попрощался с Аталантой

Вопреки слухам, с Гасперини были нормальные отношения

02 февраля 2023, 14:47 |
238
0
Скандалов не было. Малиновский рассказал о том, как попрощался с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек «Марселя» Руслан Малиновский опроверг информацию о том, что в «Аталанте» у него были серьезные конфликты с наставником Джан Пьеро Гасперини.

«Отлично попрощался с Гасперини, потому что у нас всегда были хорошие отношения, рабочие. У нас с самого начала были нормальные отношения, я поблагодарил его за то, что он всегда был откровенным со мной».

«Все тепло попрощались - и Гасперини, и президент клуба, который попросил ему футболку «Марселя» привезти. Все у нас всегда было нормально», — сказал Малиновский.

Руслан провел за новую команду 5 матчей.

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Марсель Руслан Малиновский Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Источник Вацко Live
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