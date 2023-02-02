Президент Ла Лиги: «Трансферный рынок АПЛ сидит на допинге»

Президента Ла Лиги Хавьер Тебас снова возмущен тем, что клубы АПЛ разрывают трансферный рынок, выделяя на новичков невероятные деньги.

«Английский трансферный рынок сидит на допинге. Посмотрите на «Челси», который этой зимой оформил трансферов на половину от общей суммы всех переходов. Мы в Ла Лиге провели определенную работу (по финансовой стабильности), потому что видим, как в АПЛ тратят миллиарды долларов за несколько лет. Такого нет в Испании и Германии, где занимаются вопросами финансовой стабильности».

«Клубы зарабатывают деньги, а не покрывают убытки благодаря иностранным владельцам. Плохо, когда трансферный рынок находится на допинге, когда его раздувают, что опасно для европейского футбола», — уверен Тебас.

В январе клубы АПЛ потратили на новичков 1 миллиард долларов, тогда как клубы Ла Лиги - около 30 миллионов.