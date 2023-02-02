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Испания
02 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:24
866
7

Президент Ла Лиги: «Трансферный рынок АПЛ сидит на допинге»

Хавьер Тебас шокирован расходами английских клубов

02 февраля 2023, 14:15 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:24
866
7
Президент Ла Лиги: «Трансферный рынок АПЛ сидит на допинге»
Коллаж Sky Sports

Президента Ла Лиги Хавьер Тебас снова возмущен тем, что клубы АПЛ разрывают трансферный рынок, выделяя на новичков невероятные деньги.

«Английский трансферный рынок сидит на допинге. Посмотрите на «Челси», который этой зимой оформил трансферов на половину от общей суммы всех переходов. Мы в Ла Лиге провели определенную работу (по финансовой стабильности), потому что видим, как в АПЛ тратят миллиарды долларов за несколько лет. Такого нет в Испании и Германии, где занимаются вопросами финансовой стабильности».

«Клубы зарабатывают деньги, а не покрывают убытки благодаря иностранным владельцам. Плохо, когда трансферный рынок находится на допинге, когда его раздувают, что опасно для европейского футбола», — уверен Тебас.

В январе клубы АПЛ потратили на новичков 1 миллиард долларов, тогда как клубы Ла Лиги - около 30 миллионов.

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Источник The Athletic
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Найсильніша ліга в світі , нічого не поробиш )
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Alex906
Сумасшедшие траты .на такого игрока как Мудрик хватило бы 40 млн с головой .100 он не стоит .теперь другие будут тыкать на Мудрика и требовать таких же денег .100 может стоить Месси или Неймар .Мудрик хороший игрок но на 100 млн он не тянет при всем уважении 
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