Стала известна следующая соперница Костюк в Хуахине

Состоялся матч второго раунда на турнире WTA 250 в Хуахине между Бьянкой Андрееску (№42 WTA) и Анастасией Захаровой (№186 WTA).

Победу одержала 22-летняя канадская теннисистка, которая в четвертьфинале сразится против украинки Марты Костюк (№60 WTA), ранее победившей японку Нао Хибино.

Хуахин. Второй круг

Бьянка Андрееску (Канада) – Анастасия Захарова – 6:2, 7:5

Отметим, что Костюк и Андрееску между собой ранее не играли. Бьянка в 2019-м выигрывала US Open, а также становилась четвертой ракеткой мира.