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WTA
02 февраля 2023, 14:13 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:23
322
1

Стала известна следующая соперница Костюк в Хуахине

В 1/4 финала Марта сыграет против Бьянки Андрееску

02 февраля 2023, 14:13 | Обновлено 02 февраля 2023, 14:23
322
1
Стала известна следующая соперница Костюк в Хуахине
Getty Images/Global Images Ukraine. Бьянка Андрееску

Состоялся матч второго раунда на турнире WTA 250 в Хуахине между Бьянкой Андрееску (№42 WTA) и Анастасией Захаровой (№186 WTA).

Победу одержала 22-летняя канадская теннисистка, которая в четвертьфинале сразится против украинки Марты Костюк (№60 WTA), ранее победившей японку Нао Хибино.

Хуахин. Второй круг
Бьянка Андрееску (Канада) – Анастасия Захарова – 6:2, 7:5

Отметим, что Костюк и Андрееску между собой ранее не играли. Бьянка в 2019-м выигрывала US Open, а также становилась четвертой ракеткой мира.

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Бьянка Андрееску Анастасия Захарова WTA Хуахин Марта Костюк
Источник Sport.ua
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Stanislav Matusevych
Ось і фініш Марти, якщо не станеться чогось екстраординарного.
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