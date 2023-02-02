Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»

63-летний Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал», высказался о тренерской доле. Случилось это в преддверии отложенного матча его команды в 17-м туре Ла Лиги с «Валенсией», которая недавно расторгла контракт с Дженнаро Гаттузо.

«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать. Такое случалось со мной в карьере, но я все еще здесь», – заявил Анчелотти.

Игра «Реал» – «Валенсия» состоится сегодня, 2 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.