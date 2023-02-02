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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Испания
02 февраля 2023, 11:42 | Обновлено 02 февраля 2023, 11:51
926
2

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»

Итальянский специалист – о тренерской судьбе

02 февраля 2023, 11:42 | Обновлено 02 февраля 2023, 11:51
926
2
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Всех увольняют, кроме Гвардиолы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола (слева) и Карло Анчелотти

63-летний Карло Анчелотти, который возглавляет мадридский «Реал», высказался о тренерской доле. Случилось это в преддверии отложенного матча его команды в 17-м туре Ла Лиги с «Валенсией», которая недавно расторгла контракт с Дженнаро Гаттузо.

«Такова реальность для тренеров. Нас всех увольняют, кроме Гвардиолы. Но даже Пепа однажды уволят, если он продолжит работать. Такое случалось со мной в карьере, но я все еще здесь», – заявил Анчелотти.

Игра «Реал» – «Валенсия» состоится сегодня, 2 февраля, начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Карло Анчелотти Пеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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KIEWADIM
Да, Анчелотти цмеет с говна котлетку сделать. Выиграть с этим Реалом ЛЧ это было нечто
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+1
olex.mykhailov
Ну Пепа потролив теж
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0
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