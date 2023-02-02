Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Доказательства есть. Суд подтвердил меру пресечения в отношении Дани Алвеса
Испания
02 февраля 2023, 11:03 | Обновлено 02 февраля 2023, 11:06
569
0

Доказательства есть. Суд подтвердил меру пресечения в отношении Дани Алвеса

Бразильцу светит тюремный срок

02 февраля 2023, 11:03 | Обновлено 02 февраля 2023, 11:06
569
0
Доказательства есть. Суд подтвердил меру пресечения в отношении Дани Алвеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Суд в Барселоне подтвердил, что при избрании меры пресечения для экс-игрока испанской «Барселоны» Дани Алвеса имеется достаточно доказательств его вины.

39-летний бразилец, как известно, обвиняется в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. В случае признания вины Алвеса, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.

Как известно, 21 января, на следующий день после задержания Дани Алвеса, мексиканский клуб «Пумас» объявил о расторжении контракта с защитником. Позднее стало известно, жена бразильца решила подать на развод.

По теме:
Дани АЛВЕС: «Тюрьма? Я ничего не боюсь»
Самый титулованный игрок в мире провел первый матч в тюрьме
Сокамерник Дани Алвеса – Коутиньо. Он – бывший охранник Роналдиньо
Дани Алвес арест тюрьма
Источник El Periodico de Aragon
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Футбол | 02 февраля 2023, 07:33 7
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?
Вишенки для Забарного. Что представляет собой Борнмут?

Sport.ua рассказывает о новом клубе перспективного украинского центрбека

СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
Теннис | 02 февраля 2023, 00:55 2
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»
СВИТОЛИНА: «Погибла восходящая звезда легкой атлетики. Нет спортсменам рф!»

Украинская теннисистка считает, что мир должен быть един в санкциях для рф и рб

ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией
Футбол | 02.02.2023, 08:59
ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией
ПСЖ рискует потерять Мбаппе на матч с Баварией
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
Футбол | 01.02.2023, 22:50
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
ВИДЕО. Чем недоволен Ребров? Странная реакция тренера на гол подопечных
Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
Футбол | 01.02.2023, 20:52
Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
Пообещали основу? Стало известно, почему Лунин не ушел из Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
Ястремская обыграла вторую ракетку Японии на турнире в Хуахине
31.01.2023, 16:22 8
Теннис
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
Почему трансфер Забарного в Борнмут – это плохо. Но это хорошо
01.02.2023, 07:42 27
Футбол
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Эй, Пузо, я иду за тобой»
31.01.2023, 11:33 4
Бокс
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
Мудрик мог оказаться в Британии задолго до трансфера в Челси - назван клуб
31.01.2023, 16:36 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Кевин Келси – игрок донецкого Шахтера
31.01.2023, 13:59 6
Футбол
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
Фабрицио Романо: Забарный согласовал контракт с английским Борнмутом
31.01.2023, 11:14 47
Футбол
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде
01.02.2023, 19:15 7
Теннис
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
Британия близка к передаче Украине £2,3 млрд от продажи Челси Абрамовичем
31.01.2023, 16:58 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности