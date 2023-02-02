Доказательства есть. Суд подтвердил меру пресечения в отношении Дани Алвеса
Бразильцу светит тюремный срок
Суд в Барселоне подтвердил, что при избрании меры пресечения для экс-игрока испанской «Барселоны» Дани Алвеса имеется достаточно доказательств его вины.
39-летний бразилец, как известно, обвиняется в изнасиловании девушки после встречи с ней в одном из клубов Барселоны 30 декабря 2022 года. В случае признания вины Алвеса, ему грозит заключение сроком от 4 до 12 лет.
Как известно, 21 января, на следующий день после задержания Дани Алвеса, мексиканский клуб «Пумас» объявил о расторжении контракта с защитником. Позднее стало известно, жена бразильца решила подать на развод.
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