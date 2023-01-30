Дани АЛВЕС: «Тюрьма? Я ничего не боюсь»

Легендарный бразильский защитник Дани Алвес впервые прокомментировал свой арест и уголовной дело по обвинению в изнасиловании:

«Я приму все, что будет. Я ушел из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я преодолел очень трудные и сложные ситуации в своей жизни. Сейчас еще один из таких моментов. Я ничего не боюсь».

Напомним, Алвес был арестован 20 января в Испании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.