Бразилия30 января 2023, 17:23 |
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Дани АЛВЕС: «Тюрьма? Я ничего не боюсь»
Защитник прокомментировал свой арест
30 января 2023, 17:23 |
926
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Легендарный бразильский защитник Дани Алвес впервые прокомментировал свой арест и уголовной дело по обвинению в изнасиловании:
«Я приму все, что будет. Я ушел из дома, когда мне едва исполнилось 15 лет. Я преодолел очень трудные и сложные ситуации в своей жизни. Сейчас еще один из таких моментов. Я ничего не боюсь».
Напомним, Алвес был арестован 20 января в Испании. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
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